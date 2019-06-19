特习会在即 彭斯推迟对华政策演讲

（德国之声中文网）"特习会"临近，美国副总统彭斯再度推迟了对华政策演讲。一名白宫官员透露了上述消息，并称这是为了避免在美中两国领导人会晤之前加剧紧张局势。

按照原计划，彭斯应该在下周一就中国政策发表讲话。而美国总统特朗普和中国国家主席习近平则计划在下周日本大版举行的二十国集团峰会上举行会谈，而这一会谈对于两国之间的贸易冲突具有至关重要的意义。

上述透露消息的白宫匿名官员表示："目前存在向前发展的空间，哪怕只是渐进式的进步也好，我们不希望扼杀这种潜在的希望。"

本周二，特朗普和习近平通了电话，就二人会面事宜达成了一致，正式确定了将在G20峰会上进行关于贸易战的会谈。

"在（特朗普）和习近平主席进行了积极的交谈之后，总统和副总统认为，把这次（对华政策）讲话放到G20峰会之后比较妥当"，这位美国官员说。

去年10月，彭斯在上一次有关对华政策的讲话中对北京提出了强烈的批评，指责中国建立"前所未有的监控国家"，并且称新疆的再教育营对穆斯林维族人进行"全天候的洗脑"。这次讲话引起了中方的抗议，外交部发言人华春莹表示反对美方的"无端指责"，称"任何人想歪曲事实都只能是白费心机"。

在上述背景下，彭斯推迟中国政策演讲的决定并不令人感到意外。其实几周以来，华盛顿一直有传闻称，彭斯这次的演讲可能会放缓语调，或者干脆取消，尽管白宫方面始终讳莫如深。

曾经为前副总统拜登（Joe Biden）担任国家安全顾问的拉特纳（Ely Ratner）认为，推迟彭斯的演讲计划可能反而会助长北京的气焰。目前在新美国安全中心担任高级研究员的他表示："这会给中国发出一个糟糕的信号，那就是美国不会坚持立场，跟特朗普总统一切都是可以谈判的，甚至是美国的核心价值观和利益。"

关于特朗普和习近平能否达成协议，两个大国是否会继续经济上的冲突模式，专业人士存在不同的看法。最终的结果可能会取决于两位领导人之间的个人关系，以及北京愿意在多大程度上做出让步。

目前，特朗普已经对总价值2500亿美元的中国产品征收了25%的惩罚关税，并且威胁道，如果双边会谈失败，将会再对3250亿美元的产品加征关税。不过在G20峰会之后，他可能会允许中美贸易谈判继续进行。

雨涵/王凡（德新社、路透社）