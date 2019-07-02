特习会同时 中国在南海军演

（德国之声中文网）上周六（6月29日），中国海事局网站刊发了三沙海事局发布的一则禁航通知，以精确地理坐标指定南海一片海域为禁止航行区域。禁止航行的时间是6月29日0时到7月3日午夜为止的5天时间。海事局表示，在此期间内会举行军事演习。

据中央社报道，此次禁航划定的是南沙与中沙群岛之间一片2万多平方公里的海域，并指出以往中国也曾以军事训练为由，在南海海域划定临时禁航区，但几乎都在广东或海南岛近海一带。这次则将范围划定在远离陆地的南沙与中沙群岛之间。

有军事学者分析，此次演习区是有史以来距离中国大陆最远的一次。中国海军作战与装备专家王云飞少将在中国媒体发文说，此次演习标志着中国海军已经正式形成近海综合作战能力、南海岛礁已经建成不沉航母、中国海军已经能够夺取南海制空制海权、中国海军有克敌制胜的战法对付霸权式的"航行自由"。

针对美国南海巡航？

过去数月，针对中国在南海造岛及军事化行动，以美国为首的多个国家海军舰船曾穿越南中国海，执行自由航行使命。台湾《联合报》分析称，本次军事演习针对的是美日，"被视为反击美日在南海巡航的军事行动"。报道援引港媒分析称，中国、菲律宾及越南等国家近年对南海主权争议已有所缓和，解放军这次演习，主要是回应美日海军6月13日在南海举行联合训练，"把南海视作印太战略的一环"。

美军舰船今年以来多次穿越南中国海

而此次军演，也发生在美中关系持续紧张、双方领导人举行瞩目峰会的敏感时刻。军演开始的同一天，特朗普与习近平在大阪G20峰会上，举行了双边会晤。虽然双方就贸易休兵达成一致，但贸易谈判的前景仍然堪忧。而特朗普在会后称将对华为部分解禁的表述，随后也被美国官员"更正"。

导弹试射

据美国全国广播公司（NBC）网站7月2日报道，美国国防部知情官员称，在上周末，中国至少向南海试射了一枚反舰弹道导弹。这名国防部官员透露，中国在周末进行的第一次试射中，至少向海中发射了一枚导弹。

这位官员没有提及"反舰弹道导弹"是什么型号，但他认为，这次测试是"令人担忧"的。由于南海禁航将持续到本周三（7月3日），这位官员预计在禁航结束前还将进行其他军事测试。

这名官员说，本周末解放军测试反舰弹道导弹时，美国军方在南海照常部署了军舰，但是没有接近周末的测试地点，也没有处于危险之中。