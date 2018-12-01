 特习会之后﹕一场会晤 各自表述？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2018

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时政风云

特习会之后﹕一场会晤 各自表述？

中美两巨头在阿根廷短暂交锋，为贸易战换来一点喘息空间。在镁光灯背后，中美却各自对这场会面有不同解读。要收窄中美之间的鸿沟，90天是否足够？

Xi Jinping und Donald Trump (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

在特习会结束后，美国驻华大使馆微信号发布白宫的中英文版声明，帖文被禁止转发

(德国之声中文网) 中美决定「停火」90天暂不扩大关税战场，但前题是双方需要在这段期间达成协议，白宫在会后发表的声明也指出这一点。但是有美媒关注到，中国官方媒体回避了这一点。

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在二十国集团峰会期间，美国总统特朗普总统与中国领导人习近平达成协议，美中关税战“停火”90天。美方称，中国将大量进口美国产品，以改变双方贸易失衡局面。而本次G20峰会的主旨之一是呼吁修改世界贸易规则。 (02.12.2018)

中美两国首脑就贸易问题达成的妥协，是否意味着贸易冲突有望化解？三个月的“停战期”后，双方是否会再次展开对抗？中国社科院美国研究所的学者陶文钊接受了德国之声的专访。 (02.12.2018)

两国在会后各自发表声明，公布会面成果。中国几大官媒，包括新华社、人民日报和英语频道CGTN的有关报导，都没有点出90天谈判期限，而是如此描述﹕「双方达成互利双赢的具体协议是中方对美方采取相关积极行动的基础和前提。双方应共同努力，推动双边经贸关系尽快回到正常轨道，实现合作共赢。」

另一官媒环球时报英文版社评和部分民间媒体，还是有提到90天的磋商时程，其中《人民日报》「牛弹琴」微信公众号的评论，对谈判之路不全然乐观。文章写道﹕「毕竟，按照披露的信息，如果双方在90天内无法达成协议，美方很可能故伎重演，将10％的关税提高到25％。因此，接下来双方仍将是斗智斗勇。对中国来说，我们要努力争取最好的结果，但仍必须做好最坏的打算。」

Argentinien G20 Gipfel in Buenos Aires - Xi Jinping und Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

在各自随行官员的陪同下，特朗普与习近平在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行晚宴

多报喜少报忧？

除了90天谈判限期，中美对特习会其他成果的侧重点也不同。

新华社12月2日的报道，描述两国元首除了同意停止加征新关税外，「并指示两国经济团队加紧磋商，朝着取消所有加征关税的方向，达成互利双赢的具体协议」。不过白宫的声明并没有提及这点。

其他的不同之处还有﹕白宫声明指中国会马上重启进口美国农产品、习近平重新考虑高通和思智浦的并购案，没有出现在中国官媒的表述中。另一方面，中方指美方继续奉行「一个中国」原则、两国同意促进市场准入，这些内容白宫都没有发布。

禁转发美使馆帖文

全球媒体关注特习会，它成为网络热话，同时也是审查目标。

不过美媒彭博社和美国全国广播公司(CNBC)报导，在特习会结束后，美国驻华大使馆微信号发布白宫的中英文版声明，帖文被禁止转发。但美国前总统老布什逝世等其他帖文，没有遭遇封锁。

微信所属的腾讯没有回应媒体查询。美国使馆发言人则称﹕「美国大使馆经常遭遇中国社交媒体封锁。美方相信，资讯自由，包括公民能够接触和使用媒体，对促进相互了解十分重要。」

 

李芊 (综合报导)

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