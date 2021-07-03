 牵动石油财富和未来的挪威大选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2021

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时政风云

牵动石油财富和未来的挪威大选

挪威为期两天的选举已经于9月12日开始，奥斯陆可能会出现权力更迭。同时这次大选也牵动该国能源政策：这个盛产石油的北欧国家是否会逐渐放弃对化石燃料的依赖？

挪威正在选举新议会，图为挪威议会大楼

挪威正在选举新议会，图为奥斯陆的议会大楼

（德国之声中文网）若相信民意调查，那么，保守党籍首相总理索尔贝格 (Erna Solberg) 执政 8 年后，奥斯陆将出现权力更迭。 社会民主主义的工党被认为胜机最大，但仍须有数个联盟伙伴，方能获得议会多数。

若工党果然成为议会第一大党，党主席斯特勒(Jonas Gahr Støre) 便会是索尔贝格的继任者。这样，与其北欧邻国丹麦、瑞典和芬兰一样，挪威也将再度由社会民主派当政。

气候保护议题决定竞选走向

在这个非欧盟成员的富裕石油国，气候、环境保护以及相关的石油政策在这次选战中扮演了关键角色。

政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 一个月前发布的最新特别报告为明确关注气候变化的政党提供了动力。因使国家相对平安度过新冠疫情第一波，2020 年春季时，索尔贝格地位仍呈稳固，但未能将良好选民支持率保持到选举之际。

现年60岁的索尔贝格自2013年起连任首相；斯特勒现年61岁，曾在现任北约秘书长、前工党籍首相斯托尔滕贝格手下任外交大臣。斯特勒曾在 2017 年大选中与索尔贝格一争高下，但未能如愿。当时，工党虽为议会第一大党，但索尔贝格却有更多盟友，从而确保连任。

绿色和平等环保组织抗议挪威在北极地区进行深水钻探

绿色和平等环保组织抗议挪威在北极地区进行深水钻探

不过，这一次，主要因气候保护成为首要议题，中左翼阵营实力大增，有望联手成为最强大执政联盟。 

工党领袖斯特勒承诺，根据 2015 年《巴黎协定》减少该国的二氧化碳排放量。不过，该党拒绝了大幅减少石油和天然气钻探的呼吁--油气钻探是挪威财富和就业的主要来源。而投票前的民意调查显示，议会中更多的席位可能被那些希望对清洁能源作出更有力承诺的政党和议员获得。例如，绿党希望到2035年完全关闭挪威的石油生产。

油气资源帮助拥有530万人口的挪威成为世界上最富有的国家之一。该国目前大部分的石油和天然气仍来自北海油田，但大部分尚未开发的储量在北极圈内的巴伦支海。

与此同时，挪威也是世界上最热衷于使用绿色电力的国家之一。该国拥有水力发电的电网，并且是世界上采用电动汽车进程最快的国家。在政府的慷慨补贴下，挪威出售的所有新车中约有70%是电动汽车。

主要竞争者：工党政治家斯特勒 (左)和保守党政府首脑埃尔娜·索尔贝格 (右)

主要竞争者：工党政治家斯特勒 (左)和保守党政府首脑埃尔娜·索尔贝格 (右)

工党领先 

数月来，斯特勒所在的工党在民意调查中一直领先。最新民意调查结果显示，其支持率目前为24%至 25%；索尔贝格领导的保守党的支持率约为19%。 

挪威登记选民总数近 390万。虽然周一（9月13日）是正式选举日，但昨天已有近一半城市安排投票。此前已有近165万选民利用了其它方式投了票，数量约占选民总数的 42%以上，创下该国议会选举的一项记录。 

挪威议会共有169 个席位，最低议会多数是85 席。首次预测和初步结果将在当地时间今晚9时第一批投票站关闭后公布。

（德新社，法新社，路透社，美联社 ） 

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