 物资脱销、运输阻塞 援救武汉不容易 | 文化经纬 | DW | 07.02.2020

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文化经纬

物资脱销、运输阻塞 援救武汉不容易

严重疫情牵动着人们的心，设法助一臂之力成为许多人的共识。但救援又谈何容易呢！

Symbolbild Coronavirus (Reuters/A. Perobelli)

有了医疗物资，怎么飞到武汉？

（德国之声中文网）随着新冠病毒疫情的扩散，汉莎航空公司于1月29日宣布取消所有往返中国的客机航班，这项计划暂时实施到2月29日。汉莎客运原本也附带运输货物的，现在这部分自然随着取消。不过，汉莎货运公司在其网页上说，仍在执行1月底做出的飞往中国的"特殊航班计划"。据记者的调查，汉莎货运飞往中国的航班虽然没有完全取消，但起飞不定期。

同汉莎相似，许多航空公司都停止了往返中国的飞行，或者大幅度减少航班。这就造成了物流拥挤现象，而这对急需要将医疗防护物资送到武汉等病疫灾区的人们，这一打击是致命的。

Streik Sicherheitspersonal Flughafen Frankfurt (Reuters/K. Pfaffenbach)

汉莎停飞中国

物资有了，再难再贵也要飞

在德湖北社团联合会的成员们不分昼夜地忙碌，已将三批募捐到的医疗保护物资成功送进了武汉的当地医院。但他们现在因面临的困难太大已停止了活动。该组织透露，现在存在着购买物资困难、运输困难以及派送困难的问题。

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这不仅是一场和病毒的战斗，也是和时间的赛跑：随着中国疫情加重，包括德国在内的各国纷纷开启撤侨行动，包括汉莎在内的多家航空公司停飞中国大陆。除了中国之外，各国科研人员也都在加紧研制针对新冠病毒的疫苗。 (29.01.2020)

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东南大学在德校友会联合北外德国校友会、山大德国校友会、明斯特学生学者联合会以及华科济南校友会，发动捐款，在费劲周折买到救援物资后，原定搭乘汉莎航空飞往上海浦东机场，不料汉莎突然取消了所有中国航班。紧急情况下，航司代理选择越南航空，从法兰克福经停河内，最终比原计划晚一天抵达上海完成通关。他们的第二批物资"曲线救国"，走了法国线，乘东航从巴黎戴高乐机场起飞，目的地上海浦东机场。他们的第三批物资也跟随了东方航空公司，从法兰克福飞往上海。

目前，中国的国航、东航、南航以及海航中，有消息称海航也暂时停飞。不停飞的航空公司，可以提供的运输空间十分的抢手，一"位"难求，而运输物资的价格正成倍上涨。记者从东航了解到，货运价格数天来至少翻了两番，但东航每周至少能保证有3个航班飞往中国。记者还间接从一家德国贸易公司了解到，汉莎的货运价格已从1欧元/公斤涨到了7欧元/公斤。

水涨船高。航空公司提高运输价格，运输公司也只能跟进。"速递中国"在德国开有多家实体店，它设在米尔海姆（Mülheim）的总部告诉记者，他们的运输计划已排得很满，走的是英国线，从那里找中国航空公司的货运航班。公司网页上有广告提示，速递中国承办免费运输捐赠武汉物资的服务。同时，它的运输费也在提高。打开网页的第一时间，便跳出一个小窗口告诉人们邮费调价：由于航空成本几倍上涨，速递中国每公斤售价上调0.6欧元。速递中国于2017年成为阿里旗下菜鸟物流在英国的官方合作伙伴。

Mundschutz (picture-alliance/imagebroker)

口罩大幅涨价

口罩等医护产品脱销

那么，运输物资本身的情况怎样？从募捐组织公布的资讯看，购买医疗保护物品在当下的德国会变成一次颇具挑战的行动。东南大学在德校友会与厂商Dach已经达成的订货，在一天后被商家取消，原因是订单量暴增，要为长期老客户预留。

有人几天前在亚马逊下单订购了2.45欧元一盒、每盒有50片的口罩，共80盒。下单后不久收到商家发来的电邮，该电邮感谢订货，但告诉他只能先寄送两盒，因产品脱销，余下的2至12周之内视情况送货。周五，人们再上亚马逊网站找到同类口罩，其价格已升至50欧元一盒。

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Symbolbild Coronavirus (Reuters/A. Perobelli)

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