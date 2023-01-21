 物价飙升的另一原因：企业“趁火打劫” | 经济纵横 | DW | 09.04.2023

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经济纵横

物价飙升的另一原因：企业“趁火打劫”

疫情下供应链受阻以及俄乌战争造成了严重的通货膨胀。不过，政界人士认为，企业趁火打劫提升利润，也是造成物价飙升的原因之一。各国政府会采取干预措施吗？

Frankreich Protest Bäcker Energiekosten

（德国之声中文网）当各大石油公司纷纷宣布他们的营收利润再创新高时，美国总统拜登感到震惊不已。白宫表示，当消费者被过去数十年从未有过的高通胀压得难以喘息之际，埃克森美孚却赚得盆满钵满，盈利560亿美元，这不能不令人气愤。

一些欧洲政治家也开始关注这一问题，并要求对能源公司的额外盈利增加税赋。过去一段时间以来，尽管价格压力有所减弱，但欧元区的通胀问题却依然严重。今年三月，欧元区消费价格指数同比增加了6.9%，比欧洲央行2%的目标通胀率高出了整整三倍之多

疫情结束后，封控造成的供求紧张并未完全消失，但人们已经开始了报复性消费。突然增加的消费需求，加上供应链的不畅通，使物价不断飙升。俄罗斯发动侵乌战争之后，能源及食物价格也开始一路猛涨，进一步加剧了通胀局势

俄乌战争爆发后，燃油价格一路飙升。

俄乌战争爆发后，燃油价格一路飙升。

尽管目前的供求已经逐渐趋于均衡，但通胀率却仍然居高不下。政治家们担心，企业不断提升利润空间，但成为推动通胀的主要原因。

上周法兰克福举行的一次会议上，欧洲央行董事会成员帕内塔（ Fabio Panetta）展示的一幅图表显示，企业的盈利增幅已经远远超过薪资的增幅。帕内塔说："企业的投机行为有可能会放缓核心通胀的回落速度。我们应当关注利润与物价相互攀升恶性循环的风险。"高通胀率状况下，人们通常最担心的是出现物价与薪资相互攀升的恶性循环，但帕内塔显然更担心企业利润同物价的攀升。


路透社报道称，欧洲消费品生产企业的利润在2022年平均增长了10.7%，增幅比疫情前的2019年高出了近四分之一。马萨诸塞大学阿默斯特分校的韦伯（ Isabella Weber）对德国之声表示："一些特定领域的企业以疫情和战争为由，大幅提升了价格，如此高的价格涨幅在正常情况下是无法做到的。而价格涨幅远超成本涨幅的情况下，他们的利润空间当然也就会变得更大。"

Deka银行首席经济师卡特尔（Ulrich Kater）则表示，疫情和战争为未来平添了很多不稳定因素，企业就是在这种背景下提高售价的。"企业提高产品价格是为了打造一个缓冲空间，以应对成本暴涨可能带来的冲击。"

欧洲央行董事会成员帕内塔：企业的投机行为也在助长通胀。

欧洲央行董事会成员帕内塔：企业的投机行为也在助长通胀。

利润与薪资

马萨诸塞大学阿默斯特分校的韦伯最新发布的一份调研显示，美国一些企业的利润创下了二战之后的新高。

今年三月，欧洲央行的经济学家们写道："利润所造成的价格压力在欧洲已经达到了前所未有的程度。"按照欧洲央行的统计，在农业、加工业、贸易、交通、食品、矿山以及供给性行业中，利润增幅已经远远超过了工资的涨幅。

在谈到企业利润导致通胀上升的问题时，韦伯表示，供应链的中断改变了市场的竞争态势。通常情况下，一家企业为了追求利润最大化而抬高价格时，消费者就会选择它的竞争对手。"但当所有企业都很清楚，竞争对手们也无法满足其客户群的需求时，这时提高价格，就不会造成市场份额的下降。"

欧洲央行相信，欧元区内的高通胀态势将会逐渐趋缓，并在2025年前降至2%的水平。卡特尔说："当前利润增幅确实超过了工资增幅，但这并不意味着，这种情况会长期存在下去。"

对韦伯来说，企业拥有定价权是一个令人警觉的信号，对此必须进行控制。她表示，纽约正在立法限制企业盲目涨价，这也许是解决问题的一种可行方案。相关的法律草案，禁止企业利用危机，哄抬核心商品的价格。

卡特尔也表示，反垄断机构也应对操控物价的行为展开调查。

本周三，德国政府就强化反垄断工作达成了共识。去年，燃油价格一度居高不下，经济部长哈贝克提出了加强反垄断调查的倡议。

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