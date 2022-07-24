 物价涨不停 全球消费者压力山大 | 经济纵横 | DW | 27.07.2022

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经济纵横

物价涨不停 全球消费者压力山大

创纪录的通货膨胀，正在让全球许多国家的消费者面临巨大的压力，不得不选择购买廉价低端商品。吊诡的是，路易威登等奢侈品的销量目前也在猛增，反映出富裕阶层的消费力并未受到太大影响。

越来越多的消费者在购买食品时货比三家

越来越多的消费者在购买食品时货比三家

（德国之声中文网）来自美国的零售巨头沃尔玛7月25日敲响了警钟，发布了罕见的利润下滑警告。该连锁超市的许多顾客都来自美国的低收入家庭，后者正在将有限的资金用于购买食品等生活必需品，而服装、体育用品货架则被它们有意忽略。

英国法通投资管理公司(LGIM)的基金经历摩根-布朗塞尔(Nicola Morgan-Brownsell)对路透社指出，美国消费者如今更加侧重于购买主食，不少零售超市的食品通胀率已经高达两位数。

出于对通胀率走高、利率上调的担忧，美国消费者信心指数在今年5月、6月、7月连续下降。除了沃尔玛等销售生活必需品的传统零售业，电子消费品的销量也在下滑。微软公司日前披露，和Xbox相关的电子游戏营收今年第二季度下滑了7%，预计第三季度还将进一步衰退。芯片制造商德州仪器(TI)也指出，消费者对个人电子产品的需求正在减小。

路易威登的销量正在迅猛上涨

路易威登的销量正在迅猛上涨

奢侈品销量上涨

不过，并非所有消费品都受到需求疲软的困扰。路易威登(LVMH)今年第二季度的销售额就上涨了19%，仅略低于今年年初的水平。分析人士表示，欧美地区的奢侈品销售浪潮抵消了中国疫情封控带来的不利影响。

信用卡发行商VISA也披露，鉴于众多国家的暑期旅游旺季，其跨境交易量猛增40%。这也体现了部分民众的消费能力有所恢复。

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在能源价格一路攀升的背景下，欧盟委员会预测，欧元区本年度通胀率将创历史新高，均值7.6%。与此同时，预计GDP增长仅为2.6%；而2023年的增长前景更是惨淡。

美國13日公佈6月消費者價格指數年增9.1%，創下1981年來最大漲幅，外界分析，美聯儲決議升息3碼以上幾乎已成定局，這會如何影響全球經濟？

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美國聯邦儲備委員會（Fed）在通貨膨脹激增的情況下，將其關鍵利率提高了0.75個百分點。這是近30年來的最大幅度，接下來還可能會進一步加息。

欧元区生产者价格5月份仍然大幅上升，但不是历史最高纪录，甚至略低于一些经济学家的预测值。

大众首席执行官迪斯接受德媒采访时为在华业务进行辩护，表示若没有与中国的业务往来，德国的通货膨胀将进一步加剧，经济增长和就业也会受到影响。他也就大众新疆设厂做出回应表示，新疆工厂不存在强迫劳动。

日用品生产商联合利华也在7月26日表示，尽管上调了商品售价，其上半年销售业绩仍然超过了预期，公司将提高全年的销售指引。

拥有近4万家餐厅的麦当劳也表示，其销售涨幅也远远好于此前预期。

谨慎乐观

尽管如此，联合利华和麦当劳都对当前的趋势持谨慎立场，担心消费者对物价上涨的承受度有限。麦当劳的首席财务官欧赞(Kevin Ozan)说，正在考虑是否增加更多的低价菜单，以应对不少低收入消费者的需求，尤其是在通胀率飙升的欧洲地区。

总部位于德国的体育用品厂商阿迪达斯本周下调了全年盈利目标，原因则是其中国业务复苏缓慢。

美国通用汽车则在7月26日确认维持其全年的利润预期，指出这是因为预期需求正在猛增。不过，该公司也指出，鉴于担心出现经济衰退，已经在实行节约开支、减少招聘等举措。通用汽车今年第二季度的净收入下滑了40%，导致公司股价下挫3.4%，其中主要原因是全球半导体短缺等供应链问题。这家老牌车企希望，下半年的强劲需求能够弥补上半年因供应链问题造成的损失。

(路透社)

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