物价涨不停 全球消费者压力山大

（德国之声中文网）来自美国的零售巨头沃尔玛7月25日敲响了警钟，发布了罕见的利润下滑警告。该连锁超市的许多顾客都来自美国的低收入家庭，后者正在将有限的资金用于购买食品等生活必需品，而服装、体育用品货架则被它们有意忽略。

英国法通投资管理公司(LGIM)的基金经历摩根-布朗塞尔(Nicola Morgan-Brownsell)对路透社指出，美国消费者如今更加侧重于购买主食，不少零售超市的食品通胀率已经高达两位数。

出于对通胀率走高、利率上调的担忧，美国消费者信心指数在今年5月、6月、7月连续下降。除了沃尔玛等销售生活必需品的传统零售业，电子消费品的销量也在下滑。微软公司日前披露，和Xbox相关的电子游戏营收今年第二季度下滑了7%，预计第三季度还将进一步衰退。芯片制造商德州仪器(TI)也指出，消费者对个人电子产品的需求正在减小。

路易威登的销量正在迅猛上涨

奢侈品销量上涨

不过，并非所有消费品都受到需求疲软的困扰。路易威登(LVMH)今年第二季度的销售额就上涨了19%，仅略低于今年年初的水平。分析人士表示，欧美地区的奢侈品销售浪潮抵消了中国疫情封控带来的不利影响。

信用卡发行商VISA也披露，鉴于众多国家的暑期旅游旺季，其跨境交易量猛增40%。这也体现了部分民众的消费能力有所恢复。

日用品生产商联合利华也在7月26日表示，尽管上调了商品售价，其上半年销售业绩仍然超过了预期，公司将提高全年的销售指引。

拥有近4万家餐厅的麦当劳也表示，其销售涨幅也远远好于此前预期。

谨慎乐观

尽管如此，联合利华和麦当劳都对当前的趋势持谨慎立场，担心消费者对物价上涨的承受度有限。麦当劳的首席财务官欧赞(Kevin Ozan)说，正在考虑是否增加更多的低价菜单，以应对不少低收入消费者的需求，尤其是在通胀率飙升的欧洲地区。

总部位于德国的体育用品厂商阿迪达斯本周下调了全年盈利目标，原因则是其中国业务复苏缓慢。

美国通用汽车则在7月26日确认维持其全年的利润预期，指出这是因为预期需求正在猛增。不过，该公司也指出，鉴于担心出现经济衰退，已经在实行节约开支、减少招聘等举措。通用汽车今年第二季度的净收入下滑了40%，导致公司股价下挫3.4%，其中主要原因是全球半导体短缺等供应链问题。这家老牌车企希望，下半年的强劲需求能够弥补上半年因供应链问题造成的损失。

(路透社)

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