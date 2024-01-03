 物价变高 工资难涨 英格兰医生大罢工 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2024

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时政风云

物价变高 工资难涨 英格兰医生大罢工

英格兰的数千名助理医生从本周三开始进行长达六天的罢工，他们要求增加35%的薪水，以应对通货膨胀，尤其是在医院诊所面临巨大接诊压力之际，英国政府认为这是无法承受之重。

参加本次罢工的医生

参加本次罢工的医生

（德国之声中文网）数千名英格兰助理医生开始了为期六天的罢工，这是英国国家医疗服务体系(NHS) 成立75年以来最长的一次罢工。当地时间周三（1月3日）早上7点开始，持续到1月9日早上7点结束。

为什么罢工?

这次罢工是在与英国政府长期的薪资纠纷中出现的，双方最后一次谈判破裂后，英国医学会(BMA)12月宣布了本次罢工的消息。BMA认为8-10%的加薪幅度并不够，目标是增加35%的薪水，应对通货膨胀。助理医生们在圣诞节前一周已经举行过为期三天的罢工。根据英国医学会的说法，医生们感到“疲惫不堪”，并正在考虑是否还留在医疗行业。

自去年3月份以来，助理医生至少进行了七次罢工。英国国家医疗服务体系表示，罢工对“几乎所有的常规护理都产生重大影响”。助理医生是医生们职业生涯最初几年的必经之路，这一群体也是医院和诊所护理的重要支柱，占NHS医疗力量的近一半。这次罢工正值冬季流感和季节性疾病的高发期，诊所和医院都面临着巨大的接诊压力。英国国家医疗服务体系英格兰地区的医务主任鲍维斯（Stephen Powis）在一份声明中说：“今年1月可能是NHS史上最困难的开年之一”。
2023年，由于罢工，NHS不得不取消120万次预约。目前，有770多万患者正在等待预约和手术。

政府怎么说?

英国卫生服务系统不堪重负。等候就诊的名单越来越长，资金短缺，人手不足。在医院工作的医生中，约有一半是助理医生。这些年轻医生要求公平的报酬。英国医学会希望争取35%的薪资增长。据信，这个增值只能维持2008年的收入水平。政府表示无法负担这样的涨幅，而罢工只会使卫生服务体系的问题变得更糟。

迄今为止的谈判没有取得任何成果，英国阿特金斯(Victoria Atkins)呼吁助理医生们回到谈判桌。政府对这次罢工的巨大影响感到担忧。 上一次，英格兰助理医生们去年12月罢工了三天，共有8.8万个预约被取消。

就在上个礼拜，德国各地的许多诊所也休诊几天，表达希望增加收入的诉求。不过德国卫生部长劳特巴赫（社民党）表示不理解。他接受德国媒体采訪时表示：“我认为增加收入的要求是没有理由的。除了在瑞士之外，在欧洲任何地方的私人诊所，都没有德国诊所赚的多。我看不到收入增长的空间。” 

瑞士为什么没有恶性通货膨胀？

 

（路透社，法新社等）

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