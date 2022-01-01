 物价全面走高 德国重新考虑核电？ | 经济纵横 | DW | 11.06.2022

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经济纵横

物价全面走高 德国重新考虑核电？

根据多年前的计划，德国目前还在运营的三座核电站将在今年年底前关闭。随着能源价格全面推高通货膨胀率，德国政界正在思索一切能够抑制物价的手段。然而，即便在执政党内部，重启核电也是极具争议的爆炸性话题。

慕尼黑附近的Isar2核电站按计划将在2022年底停运

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为了摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖，欧洲和德国将加速能源转型，加大可再生能源的发展。而在这其中不少领域，中国在全球供应链中占据主导地位。这是否意味着新的依赖关系？

核能倡导者惯常的说法是：“反核能就是反气候保护”。在核能问题上，目前争议激烈。但数字怎么说？核能真能提供摆脱气候危机的出路？

法国总统马克龙周四宣布一项重大计划：将由法国电力公司建造至少六座新的核反应堆。法国政府认为核电项目成本虽高，但其融资前景看好。

正如所期，欧盟委员会决定给核能和天然气贴上“绿色标签”，引起广泛批评。坚决反对核能的德国政府称，核能洗绿是一个“大错误”。

新年伊始，欧委会一项有关所谓能源分类的提案就激起批评声浪和激烈讨论。按照该草案，在特定条件下投资天然气和核电将被视为投资可持续性的绿色能源。德国三党联盟政府将对该提案做出何种反应？

淘汰核电的倒计时：2021年的最后一天，许多人忙着和朋友家人相聚迎接新的一年到来。这同时也是德国其中三座核电站运行的最后一天。

  (德国之声中文网) 德国联邦财政部长、自民党主席林德纳(Christian Lindner)在6月9日出版的《图片报》上表示，鉴于气候保护、对俄依赖、通货膨胀等多方面因素，"民众希望能够考虑一切选项。"他说，尽管目前他并不认为投资新建核电项目能够有利可图，但是"德国不应该在一个全世界都在讨论的议题上固步自封。我建议大家把论据都不带偏见地放到台面上来。"

与此同时，绿党籍的德国经济部长兼副总理哈贝克(Robert Habeck)也在《图片报》上表示，"关于核电，其实已经没什么可说的。"他指出，去年秋天大选后，各方已经就核电议题进行了"不含意识形态的、专业的"审视，"决策是由专门的政府部门做出的，也就是政治决策。核电不会是德国继续走的道路。"

德国总理肖尔茨近期也重申了反对核电站继续运行的立场。

2011年日本福岛核电站因海啸发生熔堆事故后，时任总理默克尔领衔的基民盟-自民党政府做出了2022年底前关闭全国核电站的决定，以响应摒弃核电之民意。现任自民党主席林德纳当时已经是自民党总干事。

近年来，气候保护得到了欧洲政界的极大重视，几乎没有温室气体排放的核能发电被不少国家视为能源转型的必经之路。而在俄乌战争爆发后，欧洲国家在煤炭、天然气、石油等化石能源上对俄罗斯的高度依赖，更是让不少人认为，有必要通过扩大核电比例来提升能源安全。不过，由绿党执掌的德国经济部、环境部依然出于对安全、核废料存放问题的担忧而拒绝延长现有核电站运营期限。绿党籍的几名政府部长多次强调，推进能源转型关键还是要靠风电、光电等可再生能源。

自民党主席林德纳

自民党主席林德纳

德国的多家核电运营商则对自民党主席支持核电的言论感到"费解"。德国莱茵威斯特法伦能源股份公司(RWE AG)对《新奥斯纳布吕克报》表示，公司已经准备好在年底关闭最后一座核反应堆，如果现在突然延长运营期限，将会在技术、法律审批方面遇到相当大的麻烦。该公司一名发言人强调，联邦政府以及各州能源部长今年3月刚刚重申，延长核电运营期限"并非减低对俄依赖、提升能源安全的选项"。同样做好关闭核电准备的巴符州能源公司(EnBW)也发表声明说，"无条件支持政府的退出核电政策"。普鲁士电力公司(PreussenElektra)则强调，延长核电站运营期限尽管可行，但是"需要一定的时间去准备"。

 (德新社、德广联、新奥斯纳布吕克报) 

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核电能否充当气候救星？

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