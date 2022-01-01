物价全面走高 德国重新考虑核电？

(德国之声中文网) 德国联邦财政部长、自民党主席林德纳(Christian Lindner)在6月9日出版的《图片报》上表示，鉴于气候保护、对俄依赖、通货膨胀等多方面因素，"民众希望能够考虑一切选项。"他说，尽管目前他并不认为投资新建核电项目能够有利可图，但是"德国不应该在一个全世界都在讨论的议题上固步自封。我建议大家把论据都不带偏见地放到台面上来。"

与此同时，绿党籍的德国经济部长兼副总理哈贝克(Robert Habeck)也在《图片报》上表示，"关于核电，其实已经没什么可说的。"他指出，去年秋天大选后，各方已经就核电议题进行了"不含意识形态的、专业的"审视，"决策是由专门的政府部门做出的，也就是政治决策。核电不会是德国继续走的道路。"

德国总理肖尔茨近期也重申了反对核电站继续运行的立场。

2011年日本福岛核电站因海啸发生熔堆事故后，时任总理默克尔领衔的基民盟-自民党政府做出了2022年底前关闭全国核电站的决定，以响应摒弃核电之民意。现任自民党主席林德纳当时已经是自民党总干事。

近年来，气候保护得到了欧洲政界的极大重视，几乎没有温室气体排放的核能发电被不少国家视为能源转型的必经之路。而在俄乌战争爆发后，欧洲国家在煤炭、天然气、石油等化石能源上对俄罗斯的高度依赖，更是让不少人认为，有必要通过扩大核电比例来提升能源安全。不过，由绿党执掌的德国经济部、环境部依然出于对安全、核废料存放问题的担忧而拒绝延长现有核电站运营期限。绿党籍的几名政府部长多次强调，推进能源转型关键还是要靠风电、光电等可再生能源。

自民党主席林德纳

德国的多家核电运营商则对自民党主席支持核电的言论感到"费解"。德国莱茵威斯特法伦能源股份公司(RWE AG)对《新奥斯纳布吕克报》表示，公司已经准备好在年底关闭最后一座核反应堆，如果现在突然延长运营期限，将会在技术、法律审批方面遇到相当大的麻烦。该公司一名发言人强调，联邦政府以及各州能源部长今年3月刚刚重申，延长核电运营期限"并非减低对俄依赖、提升能源安全的选项"。同样做好关闭核电准备的巴符州能源公司(EnBW)也发表声明说，"无条件支持政府的退出核电政策"。普鲁士电力公司(PreussenElektra)则强调，延长核电站运营期限尽管可行，但是"需要一定的时间去准备"。

(德新社、德广联、新奥斯纳布吕克报)

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