牢狱里的俄罗斯记者：人满为患、臭虫作伴

牢狱里的俄罗斯记者：人满为患、臭虫作伴2024年10月19日
（德国之声中文网）被指控支持俄罗斯“极端主义组织”的记者加波夫(Konstantin Gabow) 和卡瑞林(Sergei Karelin)透露了他们在莫斯科受审前拘留的遭遇。10月初，两人被转押至莫斯科联邦监狱局第一看守所（Matrosskaya Tishina，也被称为水手寂静看守所）。该机构的情况在人权组织中臭名昭著。
加波夫在一封信中写道：“牢房人满为患，我和另一名囚犯睡在地上。”DW取得了该信副本。他提到：“由于空间不足，白天我们只能坐在没有靠背的长椅上。床垫、毛毯和枕头都破旧不堪，而且还有臭虫。这里的气氛很压抑。”
加波夫在信中继续说道：“感觉就像被关在地窖里，(只有)房间上方有一扇小窗。”
在今年4月被捕前，他是路透社的制片人，过去他也曾为DW莫斯科办公室工作。
毫无隐私可言
曾在莫斯科为美联社和DW工作的摄影师卡瑞林也提到了恶劣的监狱条件。这位记者在给俄罗斯媒体《新报》（Novaya Gazeta）的信中写道：“我被转到246号牢房，八个人四张床。”没有床位的囚犯都睡在“中间有洞的折叠床上”。
他说：所有人都“紧挨着彼此，一个人的头紧挨着另一个人的脚”。卡瑞林也提到在牢房里根本“毫无隐私”。此外，他还写道：“这间牢房里的被拘留者罪名都很严重，其中包含了叛国罪。但这里的人大多都很年轻。”
被控“参与极端主义组织”
卡瑞林的律师特图奇娜（Katerina Tertuchina）将拘留条件形容为“酷刑”。她表示，在这种情况下，她的当事人无法为审判做准备。
加波夫、卡瑞林和另外两名记者——法芙丝卡雅（Antonina Favorskaya）和克里格（Artyom Kriger） 都被指控“涉嫌参与‘极端主义组织’”。
其中抱括被控支持已故反对派政治人物纳瓦尔尼的团队，为其YouTube频道制作照片和影片素材。如果罪名成立，他们将面临六年监禁。
纳瓦尔尼去世后，其YouTube频道“Navalny LIVE”仍由“反腐败基金会”(FBK) 的员工管理。该基金会是纳瓦尔尼建立的一个非营利组织，被俄罗斯当局视为“极端”团体。
2024年2月16日，纳瓦尔尼死于“极地狼”（Polar Wolf）监狱。在他的葬礼之后，法芙丝卡雅记录了人们如何在墓地献花，随后在3月17日前往坟场时被捕。一个月后，卡瑞林和加波夫被逮捕；克里格也在六月被捕。
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