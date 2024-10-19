牢狱里的俄罗斯记者：人满为患、臭虫作伴

曾经为德国之声工作的两位俄罗斯记者透露了他们所在俄看守所的恶劣情况。两人由于支持普京的政敌、已故反对派领袖纳瓦尔尼的组织而在莫斯科候审。

（德国之声中文网）被指控支持俄罗斯“极端主义组织”的记者加波夫(Konstantin Gabow) 和卡瑞林(Sergei Karelin)透露了他们在莫斯科受审前拘留的遭遇。10月初，两人被转押至莫斯科联邦监狱局第一看守所（Matrosskaya Tishina，也被称为水手寂静看守所）。该机构的情况在人权组织中臭名昭著。

加波夫在一封信中写道：“牢房人满为患，我和另一名囚犯睡在地上。”DW取得了该信副本。他提到：“由于空间不足，白天我们只能坐在没有靠背的长椅上。床垫、毛毯和枕头都破旧不堪，而且还有臭虫。这里的气氛很压抑。”

加波夫在信中继续说道：“感觉就像被关在地窖里，(只有)房间上方有一扇小窗。”

在今年4月被捕前，他是路透社的制片人，过去他也曾为DW莫斯科办公室工作。

毫无隐私可言

曾在莫斯科为美联社和DW工作的摄影师卡瑞林也提到了恶劣的监狱条件。这位记者在给俄罗斯媒体《新报》（Novaya Gazeta）的信中写道：“我被转到246号牢房，八个人四张床。”没有床位的囚犯都睡在“中间有洞的折叠床上”。

他说：所有人都“紧挨着彼此，一个人的头紧挨着另一个人的脚”。卡瑞林也提到在牢房里根本“毫无隐私”。此外，他还写道：“这间牢房里的被拘留者罪名都很严重，其中包含了叛国罪。但这里的人大多都很年轻。”

被控“参与极端主义组织”

卡瑞林的律师特图奇娜（Katerina Tertuchina）将拘留条件形容为“酷刑”。她表示，在这种情况下，她的当事人无法为审判做准备。

加波夫、卡瑞林和另外两名记者——法芙丝卡雅（Antonina Favorskaya）和克里格（Artyom Kriger） 都被指控“涉嫌参与‘极端主义组织’”。

出庭受审的法芙丝卡雅 图像来源: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

其中抱括被控支持已故反对派政治人物纳瓦尔尼的团队，为其YouTube频道制作照片和影片素材。如果罪名成立，他们将面临六年监禁。

纳瓦尔尼去世后，其YouTube频道“Navalny LIVE”仍由“反腐败基金会”(FBK) 的员工管理。该基金会是纳瓦尔尼建立的一个非营利组织，被俄罗斯当局视为“极端”团体。

2024年2月16日，纳瓦尔尼死于“极地狼”（Polar Wolf）监狱。在他的葬礼之后，法芙丝卡雅记录了人们如何在墓地献花，随后在3月17日前往坟场时被捕。一个月后，卡瑞林和加波夫被逮捕；克里格也在六月被捕。

普京的死对头纳瓦尔尼何许人也? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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