牢底坐穿！朴槿惠再被追加8年刑期

(德国之声中文网)早在今年4月，朴槿惠就已经因为贪腐、滥用职权等18项罪名一审被判24年监禁。法庭指出，朴槿惠曾经非法收受多家企业提供的巨额资金。

此次被追加刑期之后，意味着现年66岁的朴槿惠将在监狱中总共度过32年的时光。

虽然在今年4月的一审判决之后，朴槿惠表示不上诉，但是检察院方面认为这位前总统毫无悔意，因此提起了上诉，要求加大处罚力度。本周五，首尔高等法院上诉庭开始审理此案。检方要求将贪腐、滥用职权等18项罪名的刑期由24年提高到30年。如果上诉庭采纳了检方的量刑建议，朴槿惠的总刑期将可能达到38年。

朴槿惠的腐败及亲信干政丑闻对韩国政坛造成了巨大的震动。她也在2016年底成为韩国历史上首位遭到弹劾的总统。她的闺蜜崔顺实则在今年初被判20年监禁。

文山/叶宣(韩联社、法新社)