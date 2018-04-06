牢底坐穿！朴槿惠再被追加8年刑期

(德国之声中文网)早在今年4月，朴槿惠就已经因为贪腐、滥用职权等18项罪名一审被判24年监禁。法庭指出，朴槿惠曾经非法收受多家企业提供的巨额资金。
此次被追加刑期之后，意味着现年66岁的朴槿惠将在监狱中总共度过32年的时光。
虽然在今年4月的一审判决之后，朴槿惠表示不上诉，但是检察院方面认为这位前总统毫无悔意，因此提起了上诉，要求加大处罚力度。本周五，首尔高等法院上诉庭开始审理此案。检方要求将贪腐、滥用职权等18项罪名的刑期由24年提高到30年。如果上诉庭采纳了检方的量刑建议，朴槿惠的总刑期将可能达到38年。
朴槿惠的腐败及亲信干政丑闻对韩国政坛造成了巨大的震动。她也在2016年底成为韩国历史上首位遭到弹劾的总统。她的闺蜜崔顺实则在今年初被判20年监禁。
文山/叶宣(韩联社、法新社)
-
朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
读书的日子
朴槿惠9岁的时候成为韩国"第一千金"，是韩国前总统朴正熙的长女。朴正熙从1961年开始担任韩国总统长达18年。朴槿惠快乐的家庭生活没有维持多久：其父母于1979年遭政敌暗杀身亡。图片朴槿惠一家的照片：上边分别是其父亲朴正熙（中）、母亲左二、妹妹（右一）、弟弟（左一）和朴槿惠（右二）。
-
朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
第一夫人
朴槿惠的父亲、韩国前总统朴正熙是最具争议的总统之一。1974年，朴槿惠母亲死于枪杀。当时她只有22岁。作为朴正熙的长女，朴槿惠此后经常出现在父亲身边；至1979年，朴正熙也遇刺前，朴槿惠一直以“第一女儿”的身份担任韩国“第一夫人”的角色。
-
朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
父女相伴的岁月
这张照片拍摄于1977年，朴槿惠在担任“第一女儿”时协助父亲参与投票。两年后，朴正熙被暗杀。
-
朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
第一家庭的光环
在一组名为“美丽的伙伴----第一夫人（Beautiful Partner First Lady）”特殊展览中，展出了1963年至1979年期间，朴槿惠父亲和母亲的合照。
-
朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
汉语标准
朴槿惠在还未就任韩国总统前就曾到访中国。图片是2008年，朴槿惠作为韩国候任总统李明博的特使访华。时任中国国家主席胡锦涛曾称赞，“朴槿惠的汉语发音十分标准。”
-
朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
抹不掉的伤痛
朴槿惠的从政之路获得了父亲支持者们的投票，也迎来了反对者的攻击。图为2006年5月，朴槿惠在首尔参加大国家党市长候选人竞选活动时，遭到不明身份男子用刀割伤脸部。图片上医生为她处理伤口 。
-
朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
当选总统
2012年12月19日，朴槿惠成为韩国首位女总统，继承父亲、返回青瓦台。这一天，朴槿惠从一代公主晋升为一代“女皇”。那年她60岁。
-
朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
闺蜜门
因崔顺实“干政”，朴槿惠身陷“闺蜜门”风暴近半年。3月10日，韩国宪法法院判决弹劾成立，朴槿惠成为韩国史上首位遭弹劾下台的总统。
-
朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
嫁给国家的女人
“我没有父母，没有丈夫，没有子女，国家是我唯一希望服务的对象。”朴槿惠曾经这样说。但对比如今的窘境，让人不禁唏嘘。
作者: 严严