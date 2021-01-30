牛津研究：阿斯利康疫苗可防止新冠病毒传播

（德国之声中文网）一份最新研究指出，单剂阿斯利康疫苗就可对接种疫苗者形成有效保护，不仅能防止感染新冠病毒，还能减少病毒传播。

一般情况下，接种疫苗后，虽然接种者本身能获得抗体免于感染，但仍可能将病毒传播给他人。但牛津大学的最新研究发现，注射第一剂阿斯利康疫苗后可以阻断三分之二的病毒感染。此外，虽然单剂疫苗无法形成完整保护，但疫苗似乎能防止接受接种者出现重症。

有效降低病毒传播率

研究人员表示，一剂阿斯利康疫苗在接种超过两个月后，疫苗的有效性仍维持在76%。研究指出，在接种疫苗的22天到12周后，这种保护“没有太多减弱的迹象”。

一名阿斯利康制药公司高管表示，没有任何病患在接受第一剂疫苗注射的三周后出现严重病症或住院，疫苗的效力在初次注射的12周内有所提高。

阿斯利康生物制药研究和开发执行副总裁潘加洛斯（Mene Pangalos）称：“我们的数据显示，（接种第二剂疫苗的）时间越接近这12周越好。”

政策如何接招？

这份研究尚未经过同行评估。但研究得出的结果为英国及部分国家推迟施打第二剂疫苗，以便让更多人注射第一剂疫苗的策略提供了理论基础。

研究报告写道，推迟施打第二剂疫苗的接种时间表，“对于短期内供应量有限的流行病疫苗的推出而言，可能是最佳做法”。

英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）对于研究结果表示欢迎。他指出，研究“支持我们采取的策略，也向世界展示了牛津疫苗的有效性”。

在英国政府数周前决定推迟疫苗第二次注射以让更多人获得接种机会后，英国卫生官员曾遭到强烈批评。

英国面临欧洲最严峻的新冠疫情，目前已累计逾10万8000人死亡。牛津大学的研究并未针对另一种在英国批准使用的BionTech/辉瑞疫苗。辉瑞公司建议两剂疫苗的注射间隔21天，并不支持英国政府延长接种间隔期的做法。

张筠青/李鱼（德新社、美联社）

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