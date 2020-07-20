 牛津疫苗「训练」免疫系统 专家：抗体恐非永久 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2020

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牛津疫苗「训练」免疫系统 专家：抗体恐非永久

英国已率先订购一亿剂牛津疫苗，但不少研究都发现，新冠患者的抗体很快减弱，意味着即使研发出疫苗，防护期恐怕也很短暂。

UK Uni Oxford meldet Durchbruch bei Corona-Impfstoff (picture-alliance/AP Photo/J. Cairns)

牛津大学疫苗研究有重大突破

（德国之声中文网）英国牛津大学研发的新冠病毒疫苗传来喜讯，初步人体实验成功，1,077人注射后都产生免疫反应。虽然该疫苗能否有效抵抗新冠病毒，仍待进一步实验验证，但英国政府已率先订购一亿剂疫苗。

综合当地媒体报导，牛津疫苗全名是ChAdOx1 nCoV-19，研究人员以一种会导致黑猩猩感冒的病毒进行基因改造，使其不会造成人类生病，再将其改成「看起来」像新冠病毒，注入人体後能「训练」免疫系统，产生新冠抗体及可以对付病毒的T细胞。

有九成受试者注射一剂后产生免疫反应，另外一成人注射两剂后见成效。副作用方面，有七成受试者出现发烧丶头痛等症状，但服用一般药物就能缓解，意味着疫苗大致安全。

根据世界卫生组织，目前世界各地有23款有望研发成功的疫苗。世卫紧急项目主管瑞安祝贺牛津研发团队，形容初步成果正面，但认为前路仍然漫长。世卫秘书长谭德塞则重申，任何疫苗都必须普及化。

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专家：抗体无法防止再感染

然而，专家提醒外界不要对疫苗过於乐观，因为免疫防护期恐怕并不长久。伦敦国王学院（King's College London）追踪研究90名新冠康复者，发现六成患者在感染後数周後产生强大的有效抗体，惟3个月後仅剩下16.7%人仍维持抗体，甚至有个案的抗体数量低得几乎测不出来。

重庆医科大学研究团队6月在《自然》（Nature）学术期刊发表的报告，也有相似结果，74名受测试的患者中，九成以上在感染后两三个月内抗体数量急剧下降。

据《旧金山纪事报》报导，加州大学细胞及分子药理学教授克罗根（Nevan Krogan）表示，新冠患者身上的抗体很快减弱，用疫苗刺激出来的免疫力也同样会减弱。「它们在我们体内停留的时间不够长，无法防止再感染。如果这种情况只持续三周至六周，那就不理想。」

报导引述专家称，大规模接种疫苗需要数年时间，而如果疫苗随着时间而逐渐失效，就要像注射流感疫苗般定期加强接种。因此，科学界的焦点已从疫苗研发，转为找出最有效的治疗方法。

李澄欣/张慈（综合报导）

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