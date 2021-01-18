 牛津疫苗对老年人有效率仅为8%？药企驳斥报道 | 科技环境 | DW | 26.01.2021

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科技环境

牛津疫苗对老年人有效率仅为8%？药企驳斥报道

英国瑞典合资的医药巨头阿斯利康（AstraZeneca）与牛津大学研发的新冠疫苗有望本周被欧盟批准上市。不过有媒体报称，该疫苗不适用于上了年纪的人。阿斯利康予以驳斥。

Coronavirus Impfstoff Symbolbid

DW.COM

印度血清研究所的一栋建筑发生火灾，导致5人死亡。数百万剂新冠疫苗的生产未受影响。

尽管辉瑞公司试图提高产能，但欧盟在未来几周内获得BioNTech/辉瑞疫苗剂量将比计划的要少。一些欧盟国家批评，这种情况是“令人无法接受的”。

安全重于速度：尽管英国已批准阿斯利康（Astrazeneca）新冠疫苗上市，欧洲药品管理局（EMA）仍继续其对该疫苗的严格审核程序。

（德国之声中文网）英国药业康采恩阿斯利康驳回有关其新冠疫苗的报道。根据这些报道，对65岁以上的人，阿斯利康疫苗的有效率只达8%。该医药集团一名发言人表示，这些报道“完全错误”。

集团发言人称，事实是，英国药监机构（MHRA）允许老年人接种该疫苗，专业杂志《柳叶刀》去年11月刊登的一篇研究报告表明，在老年接种人群，该疫苗也能引发强烈免疫应答。不过，《柳叶刀》后来发表的一篇论文指出，由于受试人数有限，有关老年人接种效果的数据还太少。

联邦德国卫生部长施潘（Jens Spahn）告知，他本人不参与相关争论。在接受德国电视二台采访时，这位基民盟籍政治家表示，他会等待研究结果的评审结论。他指出，将基于科学认知于下周做出决定，哪一年龄段可首先接种该疫苗。

Coronavirus – Impfbeginn Sachsen Impfarzt

同许多国家一样，德国的疫苗接种方案是老年人优先

未守承诺

德国《商报》援引德国联邦大联合政府圈内人士报道了相关问题。另外，出版量最大的《图片报》也有类似报道。根据一般预期，欧盟药监机构会于本周五批准阿斯利康疫苗在欧盟上市。该疫苗在英国已大规模接种。

近日，阿斯利康也因宣布无法向欧盟按期提供协议数量疫苗而受到更多压力。

在接受德国之声采访时，联邦卫生部长施潘强调，未来应规范欧盟对其它地区的疫苗出口。

 

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

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