牛津疫苗对老年人有效率仅为8%？药企驳斥报道

（德国之声中文网）英国药业康采恩阿斯利康驳回有关其新冠疫苗的报道。根据这些报道，对65岁以上的人，阿斯利康疫苗的有效率只达8%。该医药集团一名发言人表示，这些报道“完全错误”。

集团发言人称，事实是，英国药监机构（MHRA）允许老年人接种该疫苗，专业杂志《柳叶刀》去年11月刊登的一篇研究报告表明，在老年接种人群，该疫苗也能引发强烈免疫应答。不过，《柳叶刀》后来发表的一篇论文指出，由于受试人数有限，有关老年人接种效果的数据还太少。

联邦德国卫生部长施潘（Jens Spahn）告知，他本人不参与相关争论。在接受德国电视二台采访时，这位基民盟籍政治家表示，他会等待研究结果的评审结论。他指出，将基于科学认知于下周做出决定，哪一年龄段可首先接种该疫苗。

未守承诺

德国《商报》援引德国联邦大联合政府圈内人士报道了相关问题。另外，出版量最大的《图片报》也有类似报道。根据一般预期，欧盟药监机构会于本周五批准阿斯利康疫苗在欧盟上市。该疫苗在英国已大规模接种。

近日，阿斯利康也因宣布无法向欧盟按期提供协议数量疫苗而受到更多压力。

在接受德国之声采访时，联邦卫生部长施潘强调，未来应规范欧盟对其它地区的疫苗出口。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

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