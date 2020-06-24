牛津学者：中俄在西方推广疫情叙事

（德国之声中文网）牛津大学网络研究所的几位学者对中国、伊朗、俄罗斯和土耳其国家媒体的法语、德语和西班牙语内容在脸书和推特上的传播进行了研究。

为期三周（5月18日-6月5日）的研究发现，与法国、德国和西班牙本国有声望的媒体（如法国《世界报》和《费加罗报》、德国《明镜周刊》和Tagesschau、西班牙《国家报》和《世界报》）相比，中伊俄土国家媒体在社交媒体上的触及范围较小，但单篇文章可以获得极高的点击率，以至于超过前者。

研究中包括的中国国家媒体是CGTV、CRI和新华社。俄罗斯国家媒体是RT（今日俄罗斯）和Sputnik。伊朗国家媒体是Press TV和Hispan TV。土耳其国家媒体是TRT。

研究发现，这几家国家媒体中，在法语社交媒体推广范围最广的是CGTN，可将内容推送给超过7500万社交媒体用户。在西班牙语和德语社交媒体领先的则是RT。

报告中写道，之所以选择中伊俄土四国，是因为在这些国家新闻自由受到限制，“政府更有可能干预新闻报道”。

从内容上看，研究者发现，在新冠疫情期间，这些国家媒体的报道内容有三个明显的主题。研究者是通过对每个国家媒体最热门的20篇报道进行分析得出这一结论的。

主题一是民主的衰弱。报告称，在进行研究的三周期间，中伊俄国家媒体对该主题进行了广泛的报道。土耳其则有所不同。

报告称，俄伊国家媒体的西班牙语报道推动了反美情绪。而中国国家媒体的德语、西班牙语和法语报道则“削弱美国政治领导人的可信度”，在某些情况下，暗示美国对全球和平与安全构成急迫的威胁。其中，CRI一篇西班牙语报道指称美国政治家是种族主义者、利己主义者、将美国带到“深渊的边缘”。

主题二是本国的成功应对。报告称，这一主题在中国、土耳其媒体的法语、德语和西班牙语报道中十分明显。

报告称，中国国家媒体强调该国在推动公共卫生领域的国际合作以及全球复苏中扮演的领袖角色。俄罗斯媒体则没有强调本国的应对，或许是因为在研究时段内俄罗斯所面临的公共卫生体系挑战。不过，俄罗斯以及伊朗国家媒体都对中国应对疫情的成就加以报道。

主题三是阴谋论。报告称，中国国家媒体在推动有关新冠病毒是美国制造生物武器的阴谋论说法。其中，CRI一篇德语报道指称“美国在其海外生物实验室的问题上欠世界一个解释”，强调担忧这些实验室可能有军事目的。

这些研究者4月曾对中伊俄土国家媒体的英文内容进行过研究，并得出相似的结论。

据法新社报道，RT法语对牛津网络研究所这份报告作出回应，“强烈反驳这些指控”，并称其对全球疫情的报道与法国其它媒体相同。RT法语声明称，其报道“与批评西方民主政体或让民主国家丧失可信度无关”。

苗子（据法新社等）