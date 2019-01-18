牛津大学停止接受华为捐款

（德国之声中文网）华为最近成为众矢之的。其财务总长孟晚舟中加拿大被逮捕，高管王伟晶在波兰被逮捕，美国政府将其产品列入黑名单。

最新的事件是牛津大学停止接受捐款。牛津大学说，无论是研究合作还是慈善捐助，它决定都不再向华为及其关联机构寻求新的合作机会。但是，已经合作的项目将会继续下去。

牛津大学发言人周四说，"我们目前有两个此类正在进行中的项目，从华为获得联合捐款中的69.2万欧元。"他补充说，华为公司已经得到通知，停止进一步的捐助。

牛津大学说，做出这样的决定，是因为最近几个月来华为和英国盟友的关系引发公众担忧。

牛津大学校园一景

但是，华为公司发言人说，该公司还没有得到通知，并在等待牛津大学的详细解释。他说，"我们从2001年开始在英国运作，在这里雇佣了1500名员工，和20家英国大学有着长期的研究合作，发展未来技术。"

美国政府促使其他国家也从安全角度重新考虑是否使用华为的移动网络技术，使得华为公司的生意面临前所未有的挑战。

澳大利亚和新西兰禁止华为技术，英国运营商也拆除了已经安全的华为设备。加拿大、日本、法国、德国、波兰、捷克和其他国家都表示了与华为合作的担心。

已经隐退的华为创始人任正非本周出面接受媒体采访，坚决否认华为替中国政府从事间谍工作的指控。

波兰分部高管王伟晶因为间谍罪指控在波兰被捕之后，华为公司解除了和他的雇佣关系。

任正非的女儿、华为财务总长孟晚舟因涉及美国伊朗制裁令，上月在加拿大被捕。

张平/达扬（法新社）