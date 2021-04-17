牛津启动新冠染疫者再度感染研究项目

在研发新冠疫苗领域，牛津大学扮演的是领头羊的角色。现在，该大学研究人员又前进一步，他们让曾感染过新冠病毒的志愿者再度接触病毒，以此评估新冠病毒免疫力。
（德国之声中文网）为研究免疫系统反应，英国科学家刻意有针对性地让曾感染过新冠病毒但已痊愈的年轻人重新接触病毒。以确定再次染疫所需的病毒量、免疫系统的反应，以及了解它对病原体抵抗力的发展之意义。
自上月以来，在伦敦已展开类似研究，故意让志愿者们接触传染病原体。
英国政府称，这些分析将有助于改善并加快新冠疫苗和相关药物的开发。这一新的人类挑战研究计划于本月正式启动。自愿受试者将在专家团队陪同下，在 "安全的和有监测的环境 "下接触病毒。慈善机构“惠康基金会”（Wellcome Trust）和牛津大学表示，为此项目，现正征求18岁至30岁之间的感染过SARS-CoV-2新冠病毒的健康年轻人。
牛津大学疫苗接种专家麦克沙恩（Helen McShane）表示，此类人体挑战研究可对科学家提供重要帮助。他指出，经重新感染，可得出有关于免疫系统对首度新冠病毒感染的反应情况及再次感染是如何发生的结论，有助于评估染疫存活者身体免疫力对再次感染的受保护程度。
受试自愿者每人将得到近5000英镑（约合5770欧元）补偿金。
凝炼/ 洪沙 （德新社，路透社）
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
虽然全世界都在继续等待新冠病毒疫苗，但目前仍不清楚的是，感染者康复后的免疫能力能够维持多久。就这一问题，免疫学家托马斯·卡姆拉德（Thomas Kamradt）接受了德国之声的采访。
全球范围，目前已有5例二度感染冠状病毒的确证病例。最新的一个病例是美国内华达州一名25岁男子。有关应对新冠病毒（SARS-CoV-2）的免疫力，我们现在是否有了更多认知？