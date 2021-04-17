 牛津启动新冠染疫者再度感染研究项目 | 科技环境 | DW | 19.04.2021

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科技环境

牛津启动新冠染疫者再度感染研究项目

在研发新冠疫苗领域，牛津大学扮演的是领头羊的角色。现在，该大学研究人员又前进一步，他们让曾感染过新冠病毒的志愿者再度接触病毒，以此评估新冠病毒免疫力。

UK Uni Oxford meldet Durchbruch bei Corona-Impfstoff

（德国之声中文网）为研究免疫系统反应，英国科学家刻意有针对性地让曾感染过新冠病毒但已痊愈的年轻人重新接触病毒。以确定再次染疫所需的病毒量、免疫系统的反应，以及了解它对病原体抵抗力的发展之意义。   

自上月以来，在伦敦已展开类似研究，故意让志愿者们接触传染病原体。  

"有监测的安全环境"     

英国政府称，这些分析将有助于改善并加快新冠疫苗和相关药物的开发。这一新的人类挑战研究计划于本月正式启动。自愿受试者将在专家团队陪同下，在 "安全的和有监测的环境 "下接触病毒。慈善机构“惠康基金会”（Wellcome Trust）和牛津大学表示，为此项目，现正征求18岁至30岁之间的感染过SARS-CoV-2新冠病毒的健康年轻人。 

5000英镑补偿金   

牛津大学疫苗接种专家麦克沙恩（Helen McShane）表示，此类人体挑战研究可对科学家提供重要帮助。他指出，经重新感染，可得出有关于免疫系统对首度新冠病毒感染的反应情况及再次感染是如何发生的结论，有助于评估染疫存活者身体免疫力对再次感染的受保护程度。   

受试自愿者每人将得到近5000英镑（约合5770欧元）补偿金。 

凝炼/ 洪沙 （德新社，路透社  

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