牛年“开门红” 中国出口今年前两月猛增60%

（德国之声中文网）遭遇新冠危机，全球各地艰难复苏之下，中国经济出现了强劲的增长。中国海关总署本周日发布了今年头两个月的出口数据。根据统计，今年前2个月，中国出口总值比去年同期大幅增长60.6%，进口也增长了22.2%。对外贸易同比去年增长了41.2%，超过了专家的预期。

经济学家认为增长异常强劲的主要原因之一是，去年年初新冠危机在武汉爆发，武汉封城，多地工厂关闭，中国采取了严格的防疫措施，这给经济数据带来了影响。2020年下半年以来，中国对外贸易得到恢复，给中国经济增长注入活力。

德国等其他国家经济受到疫情危机影响，不过，中国经济的增长给德国带来益处。今年前两个月德国对华出口额增加了31.1%，中国对德出口额增加了71.2%。

每年的1月或2月是中国春节假期，自2020年以来，中国将这两月的外贸进出口数据进行了合并。今年，很多中国公司也在春节期间正常上班。北京担心，春运人口大量流动会让疫情在各地扩散，呼吁员工不要像往常一样回家过年。这意味着，许多出口订单可以提前完成。

随着经济的增加，中国对全球的贸易顺差出人预料地上升到1030亿美元。分析师曾预贸易顺差期会比12月的781.7亿美元降至600亿美元。

经济增速6%？

出口额对经济复苏的支撑作用超过了专家的预期。 中国2020年经济增长2.3%，中国人大会议本周五(3月5日)在北京召开，中国国务院总理李克强宣布，2021年中国经济增速目标设定为6%以上。

不过，这个数字被认为是一个谨慎目标。国际货币基金组织甚至预计，中国2021年的经济增速将达到8.1%。





© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。