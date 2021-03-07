 牛年“开门红” 中国出口今年前两月猛增60% | 经济纵横 | DW | 07.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

牛年“开门红” 中国出口今年前两月猛增60%

新冠危机给全球多地的经济带来沉重打击。不过中国的出口贸易出现了意料之外的强劲增长。因为担心疫情扩散，中国呼吁员工不要像往常一样回家过年。许多公司春节期间照样上班，许多出口订单可以提前完成。

China Sihong Masken-Fabrik

资料图片：中国一家口罩制造厂

（德国之声中文网）遭遇新冠危机，全球各地艰难复苏之下，中国经济出现了强劲的增长。中国海关总署本周日发布了今年头两个月的出口数据。根据统计，今年前2个月，中国出口总值比去年同期大幅增长60.6%，进口也增长了22.2%。对外贸易同比去年增长了41.2%，超过了专家的预期。

DW.COM

根据德国商会对在华会员企业进行的商业信心调查，四成左右企业表示2020年在华业务实现增长。大多数受访企业对欧中全面投资协定寄予厚望。不过，防疫措施下的严格入境限制，以及繁杂的行政手续和法律规范，仍然令在华德企感到头疼。

就在外界关注世界疫情下，北京会否做出比较保守的经济增速估计，但看起来这个世界第二大经济体依旧有信心能够重振雄风。

经济学家认为增长异常强劲的主要原因之一是，去年年初新冠危机在武汉爆发，武汉封城，多地工厂关闭，中国采取了严格的防疫措施，这给经济数据带来了影响。2020年下半年以来，中国对外贸易得到恢复，给中国经济增长注入活力。

德国等其他国家经济受到疫情危机影响，不过，中国经济的增长给德国带来益处。今年前两个月德国对华出口额增加了31.1%，中国对德出口额增加了71.2%。

每年的1月或2月是中国春节假期，自2020年以来，中国将这两月的外贸进出口数据进行了合并。今年，很多中国公司也在春节期间正常上班。北京担心，春运人口大量流动会让疫情在各地扩散，呼吁员工不要像往常一样回家过年。这意味着，许多出口订单可以提前完成。

随着经济的增加，中国对全球的贸易顺差出人预料地上升到1030亿美元。分析师曾预贸易顺差期会比12月的781.7亿美元降至600亿美元。

经济增速6%？

出口额对经济复苏的支撑作用超过了专家的预期。 中国2020年经济增长2.3%，中国人大会议本周五(3月5日)在北京召开，中国国务院总理李克强宣布，2021年中国经济增速目标设定为6%以上。

不过，这个数字被认为是一个谨慎目标。国际货币基金组织甚至预计，中国2021年的经济增速将达到8.1%。

观看视频 02:28

现场直击中国“两会”2021


 

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

BdTD Australien Chinesisches Neujahrsfest

2020年中国对澳洲投资暴跌超六成 07.03.2021

2020年，中国对澳大利亚投资同比锐减62%。澳大利亚强化外资管制以及澳中关系恶化可能是造成这一情况的原因。

BG Luxusreisen | Insel Aruba

新冠重击加勒比旅游经济 中印疫苗闻声而至 06.03.2021

新冠疫情冲击下，全球对旅游依赖度最高地区之一的加勒比海各国正在寻找游客和疫苗，寻求尽早重启陷入困境的经济。国际大厂疫苗分配排不上号的岛群，从而转向以疫苗争取国际影响力的中国和印度求援。

Weltspiegel 15.02.2021 | Corona | Simbabwe Harare | Lieferung Impfstoff aus China

中国疫苗加大出口力度 专家称助人亦为己 05.03.2021

中国医学专家钟南山透露，目前中国国内的疫苗接种进度明显落后于许多西方国家。与此同时，中国却宣布向40多个国家提供5亿剂疫苗。中国外交部否认“疫苗外交”之说法，防疫专家张文宏则强调，在疫苗问题上，助人其实也是利己。

广告
Impfstart in Europa - Deutschland Brandenburg

事实核查：德国丢弃新冠疫苗？

新冠疫苗目前是稀缺产品，大量人群正等候接种疫苗。但自民党主席林德纳称，由于物流疏失，德国必须丢弃疫苗。真有其事？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  