 牙齿能告诉我们多少事 | 科技环境 | DW | 03.03.2019

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科技环境

牙齿能告诉我们多少事

乳牙掉了吗？刚让牙医拔了牙？可别随手丢掉珍贵的研究样本。学者认为，牙齿的生长情况可以预测出一个人未来罹患各种疾病的风险。

Röntgenaufnahme eines Gebisses (picture-alliance/BSIP/AJ PHOTO)

牙齿差的患者，社会地位一般也较低

（德国之声中文网）平时是否有认真刷牙？牙医只要稍加检查病患的口腔就能得知答案。患者牙齿的状况越差，其平均社会地位一般也较低。

此外，牙齿就像指纹一般，法医只要比对齿痕，就能鉴别凶手和加害者的身份。知名美国影集《神探可伦坡》中，有一段剧情便是刑警可伦坡从垃圾桶中挖出了一块嚼过的口香糖，借此侦破了案件。

如今科学的发展更振奋人心：研究人员声称，从孩童的乳牙状况，就能看出未来是否有罹患精神疾病的风险；而成年人的牙齿则能显示出身体中是否囤积过多重金属，或是有患上老人痴呆的可能。

"我们是不是忽视了来自口腔的潜在生物标记，任由它们掉落或拔除后丢弃，让它们沦落到某个垃圾槽里？" 美国波士顿麻省总医院精神病学家杜恩（Erin Dunn）提出了这样的疑问。她认为有必要更关注牙齿的重要性，尤其是脱落的乳牙。

齿列反映压力

研究人员近日在华盛顿举行的美国科学促进会(AAAS)会议上发表了研究成果，内容是有关牙齿如何透露未来可能罹患的疾病。研究最大的发现是：儿童在年幼时若承受大量压力，便会反映在牙齿的生长情况上。

加州大学旧金山分校的健康心理学家博伊斯（Thomas Boyce）指出，儿童承受的压力越大，牙齿的各层组织如珐琅质等就会越薄，密度也越小。"这样的牙齿更容易发生蛀牙。"对掉落的牙齿进行电脑断层扫描便能测量到其中的差异。

所谓的压力不止来自学校课业，还包括父母离异、过多噪音或是身心理遭到侵害等情况。人体承受过多压力时会分泌压力荷尔蒙皮质醇。博伊斯表示，在特定时刻可在血液和唾液中测量出皮质醇浓度。

"但我们真正想知道的是身体中的皮质醇总量，而非测量当下的浓度。"而牙齿正好能透露出这样的信息。研究认为，压力荷尔蒙会影响牙齿的生长。

Symbolbild Mädchen Grimasse (luna/Fotolia.com)

儿童在年幼时若承受大量压力，便会反映在牙齿的生长情况上

压力造成疾病

由博伊斯等学者主持的"同侪与健康研究"在2003年至2005年间针对旧金山湾区的350个家庭进行调查。研究人员搜集了儿童脱落的乳牙，纪录其大小、面积、体积、色泽和表层。他们发现迹象显示，患有注意力不足过动症或是社交障碍的孩童，其珐琅质比起一般人孩子较薄，牙髓也比一般人小。

"迄今精神病学一直是将唾液、血液、排泄物中的肠道微生物作为生物标记。"精神病学家杜恩介绍道。"到目前为止，少见对牙齿进行的研究。"但杜恩认为，牙齿能提供重要的线索，例如儿童在年幼时的生活状况。

杜恩指出，许多精神疾病并非基因造成，而是后天的经验影响--尤其是幼年的经历。压力正是其中一种致病的原因。相关研究显示，童年承受压力的儿童，日后受创伤后压力综合症、忧郁症或饮食失调所苦的风险就越高。既然如此，在学龄前儿童接受健康检查时，何不透过脱落的乳牙探查其身心健康状况呢？

牙齿也有"年轮"

牙齿是渐进式生长的。早在胚胎时期乳牙便开始生成，在出生后逐渐发展，依照位置及功能而定，以不同的速度生长。首先冒头的是门牙，臼齿则要等到两岁到三岁间才会完全长出，而最后一颗恒齿大约是在青春期时生长完毕。

杜恩表示："在生长期间，牙齿会勾勒出压力经验。"如同树木的年轮般，珐琅质是呈环状发展。"牙齿不止能透露一个人是否遭遇过压力，还有发生的时期。"由此可见，牙齿可透露的信息比血液或唾液样本更多。

重金属堆积

加州大学尔湾分校2005年发表的研究指出，在牙齿形成的过程中，老鼠若受到铅等重金属危害，这些有毒物质会囤积在珐琅质中。人体的情况基本上应该也相同。

美国学者在2017年发表的研究，测量了受测者保留的乳牙内铅负荷的程度后发现，在出生前后体内铅浓度高的婴儿是罹患精神分裂症的高风险族群。

哈佛大学神经生物学及流行病学家魏斯科普夫（Marc Weisskopf）推测，高血铅浓度也可能提高罹患老年痴呆症的风险。理论指出，重金属会使大脑内更容易长出淀粉样蛋白斑块，这是阿尔茨海默症的典型病理特征。魏斯科普夫目前正与一家退伍军人医院合作，针对400余名试验对象进行研究，以证实这项推论。医院中病患被拔除的牙齿皆是珍贵的研究样本。若取得病人同意，研究人员可以在患者过世后取得整副牙齿作为研究用途。

将牙齿作为预测未来疾病的工具，这样的研究观点才刚起步。目前相关研究有限，其中还有许多未知的部分。不过美国科学促进会的学者在华盛顿的会议上意见一致地表示：将脱落的牙齿作为纪念品收在某个橱柜中，实在是暴殄天物。

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