片尾感谢新疆宣传部 《花木兰》再引抵制声浪

（德国之声中文网）因新冠疫情数度推迟上映后，耗资2亿美元的迪士尼真人版电影《花木兰》（Mulan）于上周在流媒体服务Disney+上线，并于本月在中国及其他一些地区院线上映。该片主要拍摄地在新西兰和中国的新疆、西安、敦煌等地。其中沙漠场景打上了“中国西北地区”的字幕。该片新西兰导演卡洛（Niki Caro）曾在社媒上传过拍摄实地的沙丘照片，地点标注为新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐。

上映前，该片就因美籍华裔女主角刘亦菲去年表态力挺港警而引发香港、台湾等地网民呼吁抵制该片。在中国强行推出港区国安法的背景下，影片中饰演董将军的香港演员甄子丹今年6月底在脸书上发表祝贺香港回归祖国的言论也引起反感，再度激起抵制该片的声浪。民主人士黄之锋近日再次发文表示："香港人不认可撑警的刘亦菲以及甄子丹。因此我们呼吁各地爱好自由者抵制花木兰。”

《花木兰》上映后，有关片尾特别致谢名单中赫现中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部以及吐鲁番公安局的报道，在国际上引发抵制该片的新一轮浪潮。中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部被指是负责新疆“再教育营”的主要单位之一，吐鲁番公安局据悉去年10月被美国商务部旗下工業暨安全局(BIS)納入“违反美国外交政策利益”的中国实体。

包括大赦国际在内的多个国际人权组织及中国问题专家在社交媒体上谴责迪斯尼无视新疆的人权记录，为进入利润丰厚的中国电影市场向中国当局“磕头”。华盛顿邮报的一篇文章称该片是一起丑闻。一条被广泛转载的推文写道，花木兰剧组在拍摄途中应该看到了那些所谓的“再教育营”。

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美国国务院发布的《2019年度全球宗教自由报告》估计，有超过100万名维吾尔族、哈萨克族、回族等少数民族居民曾被中国政府监禁在特别建造的拘禁营里。北京方面称之为进行职业培训的再教育营，有助根除极端主义并培训新技能。

迪斯尼动画版《花木兰》1998年上映后在国际上广获好评，但在中国票房不佳。此次真人版《花木兰》被指呈现了符合中国价值观的主角和故事情节，目的在于在中国斩获良好的票房纪录。





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