片场悲剧：道具枪意外走火，主演射杀摄影师

（德国之声中文网）美国新墨西哥州警方周五（10月22日）宣告，独立电影《Rust》（暂译《铁锈》）剧组在该州片场发生严重事故。主演兼制片人鲍德温（Alec Baldwin）在拍摄过程中使用道具枪射击时，意外杀死了摄影师哈钦斯（Halyna Hutchins），并伤及导演苏扎（Joel Souza）。

《铁锈》片场发生了什么？

新墨西哥州圣达菲县警长办公室说，事件发生在独立电影 《铁锈》的拍摄现场。警方称，没有对68岁的鲍德温提出指控。据目击者说，他在警署外伤心痛哭。该电影的制作已经停止。

"根据调查人员的信息，在拍摄的场景中，道具枪支在使用时似乎突然走火。"警长发言人里奥斯（Juan Rios）告诉当地媒体《阿尔布开克日报》说。

他说，"侦探们正在调查子弹类型，以及它如何被发射出去的。"

鲍德温的一位发言人说，这是一起意外事故，一支装有空包弹的道具枪意外走火。

电影摄影界的"后起之秀"

作为美国电影学院的毕业生，哈钦斯被行业杂志《美国电影摄影师》评为2019年的 "新星 "之一。

她是2020年动作片《要敌》（Archenemy）的摄影指导，来自乌克兰，也曾在欧洲担任过纪录片记者。

哈钦斯中弹后，被空运到新墨西哥大学医院抢救，在那里被宣布死亡。

48岁的导演苏扎被救护车紧急送往另一家医院，据称在那里接受枪伤治疗。

也参演《铁锈》的女演员费舍尔（Frances Fisher）周五表示，苏扎已经出院。

鲍德温曾执导2019年的电影《皇冠假日》（Crown Vic）。

近年来，鲍德温因在NBC喜剧小品节目 "周六夜现场 "中模仿美国前总统特朗普而闻名。

他在电视和电影方面有很长的历史，出现在电影中，如 "Beetlejuice"、"Glengarry Glen Ross "和电视连续剧 "30 Rock"。

从影四十多年来，鲍德温出演了几十部电影和电视连续剧。他电视连续剧《摇滚30分》中担纲主角，也曾参演电影《亡命天涯》、《猎杀红色十月》和电视剧《格伦格里-罗斯》。

《铁锈》原计划拍摄到11月初。

这部电影讲述在19世纪80年代的堪萨斯州，一个13岁的男孩父母双亡，独自照顾自己和弟弟。他因意外杀人被判处绞刑，并与他的祖父一起逃亡。

曾经发生的片场悲剧

电影片场也曾发生过类似悲剧。

1993年，李小龙的儿子李国豪（Brandon Lee）在拍摄电影《乌鸦》中的一场枪战戏时，道具枪意外射出真子弹，李国豪腹部中弹失血过多身亡，终年28岁。

李国豪的妹妹李香农(Shannon Lee)管理的一个推特纪念账号说："我们向哈钦斯的家人和苏扎以及所有卷入《铁锈》事件的人深表同情。任何人都不应该死于片场。终结。"

1984年，演员哈克苏姆（Jon-Erik Hexum）在电视剧《掩护》的拍摄现场表演玩俄罗斯轮盘赌时，向自己的头部开枪后死亡。

(美联社、法新社、路透社、德新社)

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