 片场悲剧：道具枪意外走火，主演射杀摄影师 | 文化经纬 | DW | 22.10.2021

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片场悲剧：道具枪意外走火，主演射杀摄影师

在美国新墨西哥州片场，独立电影《铁锈》主演兼制片人鲍德温在拍摄过程中使用道具枪射击，意外杀死了摄影师哈钦斯，并打伤导演苏扎。

Halyna Hutchins Kamerafrau Filmmaker

摄影师哈钦斯在拍摄过程中被主演鲍德温使用的道具枪击中，意外身亡

（德国之声中文网）美国新墨西哥州警方周五（10月22日）宣告，独立电影《Rust》（暂译《铁锈》）剧组在该州片场发生严重事故。主演兼制片人鲍德温（Alec Baldwin）在拍摄过程中使用道具枪射击时，意外杀死了摄影师哈钦斯（Halyna Hutchins），并伤及导演苏扎（Joel Souza）。

《铁锈》片场发生了什么？

新墨西哥州圣达菲县警长办公室说，事件发生在独立电影 《铁锈》的拍摄现场。警方称，没有对68岁的鲍德温提出指控。据目击者说，他在警署外伤心痛哭。该电影的制作已经停止。

Alec Baldwin Schauspieler Set Film Dreh

电影《铁锈》的拍摄现场

"根据调查人员的信息，在拍摄的场景中，道具枪支在使用时似乎突然走火。"警长发言人里奥斯（Juan Rios）告诉当地媒体《阿尔布开克日报》说。

他说，"侦探们正在调查子弹类型，以及它如何被发射出去的。"

鲍德温的一位发言人说，这是一起意外事故，一支装有空包弹的道具枪意外走火。

Kamerafrau Halyna Hutchins getötet

哈钦斯中弹后被空运到新墨西哥大学医院抢救，在那里被宣布死亡

电影摄影界的"后起之秀"

作为美国电影学院的毕业生，哈钦斯被行业杂志《美国电影摄影师》评为2019年的 "新星 "之一。

她是2020年动作片《要敌》（Archenemy）的摄影指导，来自乌克兰，也曾在欧洲担任过纪录片记者。

哈钦斯中弹后，被空运到新墨西哥大学医院抢救，在那里被宣布死亡。

48岁的导演苏扎被救护车紧急送往另一家医院，据称在那里接受枪伤治疗。

也参演《铁锈》的女演员费舍尔（Frances Fisher）周五表示，苏扎已经出院。

鲍德温曾执导2019年的电影《皇冠假日》（Crown Vic）。

近年来，鲍德温因在NBC喜剧小品节目 "周六夜现场 "中模仿美国前总统特朗普而闻名。

他在电视和电影方面有很长的历史，出现在电影中，如 "Beetlejuice"、"Glengarry Glen Ross "和电视连续剧 "30 Rock"。

从影四十多年来，鲍德温出演了几十部电影和电视连续剧。他电视连续剧《摇滚30分》中担纲主角，也曾参演电影《亡命天涯》、《猎杀红色十月》和电视剧《格伦格里-罗斯》。

《铁锈》原计划拍摄到11月初。

这部电影讲述在19世纪80年代的堪萨斯州，一个13岁的男孩父母双亡，独自照顾自己和弟弟。他因意外杀人被判处绞刑，并与他的祖父一起逃亡。

曾经发生的片场悲剧

电影片场也曾发生过类似悲剧。

1993年，李小龙的儿子李国豪（Brandon Lee）在拍摄电影《乌鸦》中的一场枪战戏时，道具枪意外射出真子弹，李国豪腹部中弹失血过多身亡，终年28岁。

李国豪的妹妹李香农(Shannon Lee)管理的一个推特纪念账号说："我们向哈钦斯的家人和苏扎以及所有卷入《铁锈》事件的人深表同情。任何人都不应该死于片场。终结。"

1984年，演员哈克苏姆（Jon-Erik Hexum）在电视剧《掩护》的拍摄现场表演玩俄罗斯轮盘赌时，向自己的头部开枪后死亡。

 

 (美联社、法新社、路透社、德新社)

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This photo provided by Jack Caswell shows director of photography Halyna Hutchins, third from left, director's assistant Izzy Lee, and director Adam Egypt Mortimer on the set of Archenemy on January 10, 2020, in Los Angeles. Hutchins was fatally shot by Alec Baldwin Thursday on the New Mexico set of the western film Rust. Authorities continue to investigate the shooting but there are no allegations of wrongdoing by Baldwin. (Jack Caswell via AP)

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独立电影《铁锈》主演兼制片人鲍德温在拍摄过程中使用道具枪射击，意外杀死了摄影师哈钦斯。现场安保不足？还是是有人偷偷往道具枪里填充了实弹？或者是空包弹并没有处理好？德国之声采访了电影武器专家Oliver Jürgen Rasch，分析道具枪意外走火的原因。

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