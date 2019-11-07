 父辈的缄默：后柏林墙一代对历史的追问 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

父辈的缄默：后柏林墙一代对历史的追问

柏林墙倒塌时，德国之声记者雷纳·布罗伊尔（Rayna Breuer）还是个孩子。作为东德第三代，她询问父母那段经历，以弄清自己的身份认同。

DDR Schmalfilm Projekt Open Memory Box (Open Memeory Box)

孩子们希望了解父母、祖父母在东德的生活，明白自己这一块的身份认同

柏林墙倒塌30周年、两德统一29周年系列

（德国之声中文网）1990年，波恩，我小学刚入学。一年前，柏林墙倒塌了。几周后，两德便宣告统一。记忆中是德国国旗黑红金的三色，以及入学孩童都会有的文具礼物包的粉色。我出生在保加利亚，但儿时在东德度过。

我的父母和祖父母似乎将他们的记忆尘封起来。然而，我们这一代孩子的追问，却让他们的记忆苏醒。他们当时真相信社会主义？他们都做了什么？他们的生活是什么样子的？他们当时想成为什么样的人，有什么梦想？什么事情让他们感到幸福，又缺少了什么？孩子们渴望了解父辈的生活，也藉此明白自己的身份来由。

然而，即便是小心翼翼的提问，也时常会触动他们的感情，并引发一种防御式的态度。这是为什么呢？

DDR Grenzsoldat der NVA (Imago/Jochen Tack)

一位东德边境士兵

尼歇尔曼（Johannes Nichelmann）在《剧变后一代：东德、我们的父母与巨大的缄默》一书中，也问了这些问题。

"东德第三代"，这些生活在剧变后的孩子们，所受到的影响来自于1990年之后的媒体，所上的历史课是新的内容，而他们希望填补自己个人历史中的空白之处。

DDR - Bezirksmusikkorps der JP und FDJ (picture-alliance/ ZB)

东德少先队

尼歇尔曼记得和兄弟一起在地下室找到父亲制服的那一天。两个人当时并不知道，父亲在东德是边境士兵。"这正是我写作本书的缘由。直到不久前，对于在东德生活，他从未讲过一个字。正相反，每次我要提问，他便会生气。我也就知道，有什么地方不对劲儿，有些不能提的事，而这当然在我脑海中引发丰富的联想。对东德的感知总是从一个极端到另一极端，要么就是40年的铁丝网和国安部监狱，要么就是40年的夏日郊游，非黑即白。"

然而，追问的结果，却是父辈的缄默。

Ausstellung 28 Achtundzwanzig Jahre Berlin mit und ohne Mauer (Stiftung Berliner Mauer)

1962年铁丝网中的柏林勃兰登堡门

"我父亲入党时很年轻，也很快被说服去边境工作。他现在当然知道，这是很受质疑的决定。但当时，他的感觉却是，这是个正确的决定。这就是他的成长环境，他青少年时被灌输的就是如此。而一夜之间，这一切突然都变成错误的了。父亲说，现在被问起这件事，他当然可以说，自己当时就觉得这一切都很糟糕，--但这是说谎。或者，他可以为自己解释，却又找不到合适的词语"，尼歇尔曼如此说道。

Johannes Nichelmann (Niklas Vogt)

《剧变后一代：东德、我们的父母与巨大的缄默》作者尼歇尔曼

尼歇尔曼认为，不应把父母钉在耻辱柱上，让东、西德冲突在自己家中展开，而是更多倾听、接纳、尝试去理解。然而，最终，孩子们有权提出问题，否则，我们这一代如何能够了解父母、祖父母以及东德，如果我们在家中不谈论这件事，那么，往往会在社会上引发情绪极端的辩论。

尼歇尔曼还认为，柏林墙倒塌所带来的逻辑性结论便是，我们要相互对话，而不是以对方为谈资。与此同时，柏林墙倒塌30年后的今天，德国社会的分裂仍十分明显。举例来说：根据莱比锡大学的一项研究，联邦层级的领导职务仅1.7%由东德人担任，尽管其人口占比为17%。仅1%的将军、联邦政府60位国务秘书中仅3位来自东德。

 

DW.COM

德国动画大片：1989的那一年

10万人的莱比锡大游行、柏林墙倒塌：对于1989年这一德国历史上重要的一章，小学生们知之甚少。一部动画片今年问世，以平静的画面和准确的史实，讲述了孩子视角下的这些故事。 (03.11.2019)  

相关音频视频

她，曾是东德“史塔西”线人  

相关内容

Deutschland, Brandenburger-Tor, Maueröffnung 1989

史塔西记录下的东德覆灭 07.11.2019

东德国家安全部史塔西数十年在记录本国状况。恰恰是这些记录，显示出独裁的统一社会党在1989年如何失去权力，直到柏林墙轰然崩塌。

Deutschland, Öffnung der Mauer am Brandenburger Tor

战败、分裂：两德如何重新成为统一主权国家？ 07.11.2019

柏林墙倒塌后，四个战胜国与两德走向谈判桌，磋商德国在欧洲整体安全战略中的角色。经过极为艰难的谈判，达成妥协，德国再次成为主权国家并留在北约。如今，2加4谈判成为经典的国际外交案例。

Bildergalerie KaDeWe in Berlin

柏林墙倒塌 东德公民：我们要去KaDeWe 08.11.2019

KaDeWe是西柏林最有名的百货商场。柏林墙倒塌后，西德、西柏林的银行里挤满了人，因为每位东德公民都可凭护照领取100马克的欢迎津贴。而他们想把这笔钱花出去。

广告

媒体看中国

Deutschlandtag der Jungen Union mit Annegret Kramp-Karrenbauer (picture-alliance/dpa/H. Tittel)

德语媒体：“对待中国，我们不能过于天真”

尽管德国政府已经决定在5G竞标中不会排除中国通信巨头华为，但仍对中国心怀疑虑。《商报》为此访问了德国防部长克兰普-卡伦鲍尔。《明镜在线》则将眼光投向了电子游戏在中国遇到的新规。  