父辈的缄默：后柏林墙一代对历史的追问

柏林墙倒塌30周年、两德统一29周年系列

（德国之声中文网）1990年，波恩，我小学刚入学。一年前，柏林墙倒塌了。几周后，两德便宣告统一。记忆中是德国国旗黑红金的三色，以及入学孩童都会有的文具礼物包的粉色。我出生在保加利亚，但儿时在东德度过。

我的父母和祖父母似乎将他们的记忆尘封起来。然而，我们这一代孩子的追问，却让他们的记忆苏醒。他们当时真相信社会主义？他们都做了什么？他们的生活是什么样子的？他们当时想成为什么样的人，有什么梦想？什么事情让他们感到幸福，又缺少了什么？孩子们渴望了解父辈的生活，也藉此明白自己的身份来由。

然而，即便是小心翼翼的提问，也时常会触动他们的感情，并引发一种防御式的态度。这是为什么呢？

一位东德边境士兵

尼歇尔曼（Johannes Nichelmann）在《剧变后一代：东德、我们的父母与巨大的缄默》一书中，也问了这些问题。

"东德第三代"，这些生活在剧变后的孩子们，所受到的影响来自于1990年之后的媒体，所上的历史课是新的内容，而他们希望填补自己个人历史中的空白之处。

东德少先队

尼歇尔曼记得和兄弟一起在地下室找到父亲制服的那一天。两个人当时并不知道，父亲在东德是边境士兵。"这正是我写作本书的缘由。直到不久前，对于在东德生活，他从未讲过一个字。正相反，每次我要提问，他便会生气。我也就知道，有什么地方不对劲儿，有些不能提的事，而这当然在我脑海中引发丰富的联想。对东德的感知总是从一个极端到另一极端，要么就是40年的铁丝网和国安部监狱，要么就是40年的夏日郊游，非黑即白。"

然而，追问的结果，却是父辈的缄默。

1962年铁丝网中的柏林勃兰登堡门

"我父亲入党时很年轻，也很快被说服去边境工作。他现在当然知道，这是很受质疑的决定。但当时，他的感觉却是，这是个正确的决定。这就是他的成长环境，他青少年时被灌输的就是如此。而一夜之间，这一切突然都变成错误的了。父亲说，现在被问起这件事，他当然可以说，自己当时就觉得这一切都很糟糕，--但这是说谎。或者，他可以为自己解释，却又找不到合适的词语"，尼歇尔曼如此说道。

尼歇尔曼认为，不应把父母钉在耻辱柱上，让东、西德冲突在自己家中展开，而是更多倾听、接纳、尝试去理解。然而，最终，孩子们有权提出问题，否则，我们这一代如何能够了解父母、祖父母以及东德，如果我们在家中不谈论这件事，那么，往往会在社会上引发情绪极端的辩论。

尼歇尔曼还认为，柏林墙倒塌所带来的逻辑性结论便是，我们要相互对话，而不是以对方为谈资。与此同时，柏林墙倒塌30年后的今天，德国社会的分裂仍十分明显。举例来说：根据莱比锡大学的一项研究，联邦层级的领导职务仅1.7%由东德人担任，尽管其人口占比为17%。仅1%的将军、联邦政府60位国务秘书中仅3位来自东德。