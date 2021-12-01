父亲与遭拐14年儿子团圆 中国如何打击儿童拐卖？

（德国之声中文网）2007年10月，4岁的孙卓在深圳市遭人口贩子绑架，但他的双亲从未放弃希望。父亲孙海洋把自己在深圳的包子铺店名改为「悬赏二十万寻儿子店」，并发起「寻子联盟」，与公益组织丶警方丶媒体等合作，帮许多父母找回了被拐卖的孩子，却始终没找到自己的孩子。

孙海洋的故事成为了香港导演陈可辛2014年的电影《亲爱的》的原型。根据电影资料库IMDb，这部由知名演员赵薇及黄渤主演的电影获得了超过5000万美元的票房，将中国的拐卖儿童议题推到了镁光灯之下。

12月6日，孙海洋夫妻终於结束了14年的寻子之旅，在经过DNA比对後，与已经18岁丶与养父母一同住在山东的孙卓重逢。南华早报报道，中国官媒人民日报的微博纪录了他们的团圆画面，成了中国社交媒体上最热议的话题之一，关注人数高达2300万。

中国警方同时也破获了孙卓的拐卖案件，将一名吴姓嫌犯逮捕归案。孙卓的养母则获保释，等待司法判决。根据中国刑法，人口贩运案件的诉讼时效通常为15年，这些案件的处罚从5年监禁到死刑不等；购买被绑架儿童的人则可能面临最高3年的监禁。

一胎化政策下：女孩遭遗弃丶男孩遭拐卖

拐卖儿童事件在中国是一个饱受讨论的社会现象。根据公益组织「宝贝回家志愿者协会」创建的「宝贝回家」网站，截至2018年，网站上还有超过四万个家庭在寻找自己的孩子，且平均每天有11个寻找孩子的家庭在网上进行注册。

该统计并发现，遭遗弃或送养的孩童数目自1980年代初期攀升，并在1990年附近出现高峰。而1979年正是中国一胎化政策开始实施的年份。

2019年一份由厦门大学学者针对中国拐卖儿童进行的研究报告指出，独生子女政策的实施大幅增加了遗弃儿童和拐卖儿童的现象，而中国重男轻女的文化，也导致大多数被遗弃的儿童是女孩，大多数被拐卖的儿童是男孩。以孙卓为例，他的养父母在养育他之前，也已有了两个女儿。

随着中国政府於21世纪初开始逐步放松一胎化政策的执行，并在2015年撤销该政策，遭通报的拐卖事件也急剧下降。

中国政法大学反拐中心执行主任张志伟向《纽约时报》表示，像全国失踪儿童DNA数据库这样技术上的进步丶更严厉的刑事处罚以及公众对拐卖儿童意识的提高，都有助于遏制这一问题——但对孙海洋来说，他遇到的困难却是比许多失踪孩童的家长来得巨大。

中国公安「打拐」行动

根据微信公众号「液态青年」题为《我陪孙海洋找孩子的这14年》的文章写道，自2007年起陪孙海洋寻找儿子的打拐志愿者上官正义表示，2009年起，中国公安部建立了打拐DNA库，采集失踪孩子家长的DNA，并规定来历不明的孩子上户口时须登记DNA。这使得2010年后许多案子都能快速破案。唯有2010年之前拐卖儿童的案子，找回来的概率比较低。

此外，由於孙卓在山东有了户口，身份已被合法化，要找到他变得更加不容易。这也使得中国网民们追问：为何被拐卖的孩子可以办户口？

上官正义指出，洗白身份的一种手段，就是直接花钱买户口。当被拐儿童的身份被洗白后，亲生父母也就更难找到。他观察到，2019年也出现了为被拐孩子做假的亲子鉴定，进而能够补办出生证，并且办理户口。

有研究指出，中国重男轻女的社会，加上一胎化政策的实施，女孩遭遗弃、男孩遭拐卖的现象在上个世纪末频传，直到2000年初期政策松绑后才逐渐好转。

另一个方式，则是报假警。文章写道：「买家买了孩子后，报警说在自家门口捡到了小孩，通过公安机关内部的关系让他们出警，最后按照被遗弃的孩子出具证明，拿着证明去民政局备案丶公示，以领养的程序，合法接收小孩。这样一来，也就可以洗白上户口了。」

孙卓的养母称，绑架孙卓的人贩告知她，孙卓是离异家庭弃养，周边邻里都不知道孙卓的身世。但孙卓实际上是如何进入户口的，仍有待调查。

此案也引来中国中央纪委国家监委发言指出，需进一步关注拐卖儿童链条中，公权力有无失职渎职的问题。

「如果一些公职人员把关审核不严不实丶敷衍应付，或者与不法分子里外串通，伪造丶买卖申报户口的材料，都意味着公安户籍部门管理的疏忽和卫生系统『内鬼』的存在，」中央纪委国家监委在一篇声明中写道。

困难抉择：是否与亲生父母一同生活？

孙卓并非近期唯一一个被找到的拐卖儿童。今年7月，寻子长达24年的郭刚堂夫妻也成功与儿子郭振团圆。他们的故事也被拍成另一部2015年上映丶由知名香港演员刘德华饰演的电影《失孤》。

然而，对许多网友而言，这些故事似乎并非真正的「大团圆」—— 郭振最终选择了回去与养父母继续生活，而根据新京报报道，孙海洋夫妇在与孙卓於湖北老家团圆后，也将儿子送回到山东养父母家，继续上学。

极目新闻报道，当孙卓被问及今后打算时，他说自己还无法作出决定。他说：「我在两边父母这里都受到满满的爱，亲生父母找了我十多年，非常辛苦，养父母养育了我十多年，也很辛苦，那边的朋友丶回忆这些东西都不是一时半会能割舍的。」

孙海洋对孙卓选择出于学业考量，留在养父母家生活，他表示理解。他说，不管怎么样孩子找到了就是最高兴的事，其他问题已经不会过多在意了。

至於孙卓是否会去看那部以他的故事为原型的电影《亲爱的》？孙卓只说：「还没打算去看，我怕看的时候太痛苦。」

（综合报道）

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