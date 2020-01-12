 爱荷华州公布初选结果 布蒂吉格暂时胜出 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2020

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时政风云

爱荷华州公布初选结果 布蒂吉格暂时胜出

爱荷华的初选结果一向是民主党总统人选的风向球。在因技术问题延迟了将近一天之后，爱荷华州终于公布党团大会初选的部份结果。

Pete Buttigieg - Präsidentschaftskanditat der Demokraten (Reuters/B. McDermid)

今年38岁的布蒂吉格与70岁的桑德斯呈现对比

(德国之声中文网) 周二（2月4日）傍晚，2020年美国总统大选爱荷华州民主党初选公布初步结果，印第安纳州南本德市（South Bend）前市长布蒂吉格（Pete Buttigieg）获得26.9%的民主党人支持，暂时胜出。佛蒙特州参议员桑德斯(Bernie Sanders)以25.1%排名第二，马萨诸塞州参议员沃伦（Elizabeth Warren）以18.3%排名第三，前副总统拜登以15.6%排名第四。

现年38岁的布蒂吉格乐见初选结果。他说: 「不论接下来发生什么事，这个事实都是不可否认的: 这个结果不论是对这场选战、这个候选资格还是你们呈现出的视野，都代表了令人惊讶的胜利。」

Pete Buttigieg - Präsidentschaftskanditat der Demokraten (picture-alliance/dpa/J. Hogan)

布蒂吉格曾经公开承认其男同志身份

传统上，爱荷华州是全美国第一个开始总统大选初选程序的州。然而，在周一晚进行的爱荷华州党内初选中，民主党用于报告投票结果的应用程序出现问题，导致投票结果推迟了将近一天后才发布。

民主党在爱荷华州党部主委普莱斯(Troy Price)出言捍卫这项初步结果: 「我们日以继夜的工作，就是为了确保这些结果是正确的。」然而，他也承认没有如期公布结果是「不可接受的」: 「作为党的领导人，我为此深深致歉。」

爱荷华州是美国第一个开始总统初选的州。接下来的几个月，民主党的初选还会继续在美国其他50多个州的初选进行，选出和现任总统特朗普竞选总统的人选。下一个民主党进行党内初选的州是新罕布夏州，日期定在2月11日。

罗法/邹宗翰 (美联社、路透社、德新社、法新社)

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