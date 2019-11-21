爱立信：产能可满足欧洲5G网络建设

（德国之声中文网）瑞典电信设备制造商爱立信（Ericsson)认为自己能够向欧洲提供足够的5G基站，以建立第五代移动通讯网络。负责爱立信网络业务的主管弗雷德里克-杰德林(Fredrik Jejdling)本周一（12月2日）向德新社表示，"爱立信提供范围广泛的5G产品，可向各大洲用户供货。"爱立信在全球参与了23个已启用的商用5G网络项目，迄今提供了400多万个5G基站。

在美中贸易战的背景下，欧洲各国就对是否从一开始就将华为排除在5G网建设之外意见不一。美国方面的代表、德国和其它西方国家的许多政治家都认为，基于中国的法律规定，华为可能被迫向中国政府提供本应受到保护的信息和数据，从而构成安全隐患。华为对此予以驳斥。

据分析公司IHS Markit的计算，去年，华为是移动通讯网领域领先的供货商，市场份额为31%。其次是爱立信，为27%。诺基亚排名第三，为22%。华为在中国的竞争者中兴占有11%的市场份额。在美国，许多当地网络运营商也使用华为技术。潜在的维护问题是美国在宣布制裁华为后又延期实施的一个主要原因。

中国的5G网络建设明显快于德国。据中国媒体报道，至11月初，该国已有50个城市部分使用5G网络。中国的5G网络中也使用爱立信的设备。中国是继美国之后爱立信5G产品的第二大销售市场。

在围绕华为的讨论中，支持使用华为的论点之一就是欧洲必须依靠华为才能建起自己的5G网，因为华为在欧洲的竞争者诺基亚和爱立信没有足够的生产能力。此外，欧洲的技术尚不能与华为匹敌。

爱立信拉美和欧洲业务主管阿伦-班萨尔（Arun Bansal）在领英（LinkedIn）上表示，我们在5G领域处于领先地位。他为此援引了鸿鹄律师事务所（Bird & Bird）有关5G专利质量的一项研究。为了扩大产能，爱立信新近在爱沙尼亚开设了新厂。

乐然/凝炼 （德新社）