爱琴海地震 死亡人数不断增加

（德国之声中文网）爱琴海发生的严重地震已至少导致27人死亡，土耳其西部的救援工作仍在继续。在百万人口大都市伊兹密尔，援助人员正在废墟中寻找幸存者。根据官方提供的数据，土耳其西部的死亡人数已上升到25人，800多人受伤。

希腊萨摩斯岛也有两人丧生。萨摩斯的居民被要求在户外或汽车里过夜。地震导致许多房屋倒塌。希腊地质学家还无法确定是否还会有更强的地震发生。他们警告说，即便是大一点的余震也可能导致一些已经受损的房屋坍塌。

由于担心余震 ，许多人露宿街头。



夜间多次发生余震

伊兹密尔市市长索耶（Tunc Soyer）表示，土耳其地震灾区有数千人在紧急避难所过夜。人们在公园里搭起了帐篷，志愿者在公园内分发食物。据民防部门公布的消息称，土耳其西部爱琴海海域的塞费里希萨尔（Seferihisar）地区上午发生了5.0级余震。夜间已经发生了数百次余震，据称其中35次余震在4.0级以上。

据伊兹密尔省省长说，在伊兹密尔省，至少有4座建筑完全倒塌，另有20座建筑被毁严重。这座沿海城市的贝拉克里（Bayrakli）区受灾尤为严重。据城市和环境部长库鲁姆（Murat Kurum）说，救援人员正在受损建筑中搜寻找更多的幸存者。周六（10月31日）晚上，一名妇女和一名16岁的女孩在地震发生17小时后从废墟中获救。

官方资料显示，目前约有一支2000人的搜救队和20条搜索犬参加救助。

据土耳其灾害管理部门公布的消息，周五下午的第一次地震震级为6.6级，震中位于距离土耳其伊兹密尔省约17公里的爱琴海海下16公里处。美国地震勘探局（USGS）甚至将震级定为7级。远在伊斯坦布尔和雅典都能感受到地震。

沿海地区发生小型海啸

星期五（10月30日）发生地震后，在萨摩斯岛和土耳其西海岸地区发生的海啸导致海水漫过海岸。来自萨摩斯岛的照片显示，汽车被冲上街道横停在路中间。商店和地下室被水淹。

海岸前的船只也未能幸免

尽管政治局势紧张，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）和希腊总理米佐塔基斯（ Kyriakos Mitsotakis）在周五（10月30日）晚间仍在推特上相互声援。欧盟和北约也向土耳其和希腊表示支持。

由于土耳其位于多个地震带上，因此频繁发生严重地震。 1月，在该国东部Elazig发生的6.7级地震导致40多人丧生。 2011年，该国瓦尔省发生的7.1级地震，死亡人数超过600人。1999年发生的7.4级大地震，造成伊兹密尔、伊斯坦布尔和其他地方的17000多人丧生。

李京慧/任琛 (德新社、路透社、法新社)

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