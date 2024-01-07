（德国之声中文网）美国法院周三公布的这份943页的文件披露了众多与已故投资银行家爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）有往来的知名人士的姓名。但只有极少数涉及对未成年人进行性侵犯的指控。洛雷塔·A·普雷斯卡法官（Loretta A. Preska）同意公开这些文件，部分原因是因为其中大部分信息此前已经公布于众。

然而，即使对于文件中未被指控犯罪的人来说，被披露姓名的影响也非同小可。爱泼斯坦据称于2019年等待审判期间在狱中自杀身亡。与其产生任何联系都可能有损声誉。那么，到底"爱泼斯坦文件"披露了什么，哪些名人被提及，麦克斯韦尔又是谁？

文件是关于什么的？

文件是受害者朱弗里（Virginia Giuffre）对爱泼斯坦前女友麦克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）提起诉讼的一部分。麦克斯韦尔因涉嫌招募女孩和年轻女性以供爱泼斯坦及其圈内其他人性侵而被判处入狱20年。麦克斯韦尔据称对大部分未成年人以招募按摩师的名义进行雇佣，而后迫使其卖淫。

这些文件包括证人陈述、电子邮件和其他书面文件。其中包括麦克斯韦尔本人的陈述，对麦克斯韦尔提起诉讼的朱弗里以及舍伯格 （Johanna Sjoberg，据称同样是被麦克斯韦尔招募）等其他人的陈述。据美联社报道，目前已发布了文件的前40份，其后还有大约250份文件将被陆续发布。

重要提示：在法庭审判中提到某人名字或某人名字出现在文件里并不意味着这个人是曾在爱泼斯坦的私人岛屿或其豪华公寓内性侵未成年少女的人之一，或是犯有其他罪行的人。

爱泼斯坦文件都提到了谁？

克林顿、特朗普、安德鲁王子、迈克尔·杰克逊 --文件中涉及的名人名单很长。一些人此前一直以无名氏"John Doe"的化名出现，另一些人则早在几年前就被媒体曝光。英国查尔斯国王的弟弟安德鲁王子于2022年与朱弗里达成庭外和解，后者指控其性侵，安德鲁王子则否认这些指控。被公开的文件还包括舍伯格关于在爱泼斯坦纽约公寓与安德鲁王子会面的证词陈述。舍伯格说，安德鲁王子与她和朱弗里一起拍照合影，在此过程中，安德鲁王子触摸了她的胸部。

舍伯格的另一份证词提到了1993年至2001年期间担任美国总统的比尔·克林顿。舍伯格说，爱泼斯坦告诉她，克林顿"喜欢年轻的女孩"。而在"爱泼斯坦文件"文件中，克林顿并未被指控犯有任何罪行。

早于2019年就有关于克林顿与爱泼斯坦关系密切的猜测。这位前总统在2000年代初曾多次乘坐爱泼斯坦的私人飞机，为克林顿基金会做慈善旅行。2019年，克林顿的发言人乌雷纳（Angel Urena）发表声明，称克林顿"对爱泼斯坦所犯下的可怕罪行一无所知"。声明称，克林顿在乘坐爱泼斯坦专机时，一直由特勤局保镖等随行人员陪同，而且他"已经有十多年"没有与爱泼斯坦说过话了。

前总统兼现任总统候选人特朗普也只是被简单提及。舍伯格说，爱泼斯坦的私人飞机因暴风雨无法在纽约降落后，曾计划前往特朗普在大西洋城的一家赌场。在被问及是否曾为特朗普做过按摩时，舍伯格回答说"没有"。文件中没有指控特朗普犯有任何罪行。

同样被简短提及的还有已故歌手迈克尔·杰克逊。在被问及是否在爱泼斯坦的社交圈中见过名人时，舍伯格回答说"我在杰弗里位于棕榈滩的家中见过迈克尔·杰克逊。"她也没有为他按摩过。

爱泼斯坦和麦克斯韦尔案

爱泼斯坦于2019年被指控经营性交易团伙，拐卖和性侵未成年少女。2019年8月正式审讯开始前，爱泼斯坦被发现在狱中死亡，官方死因为自杀。2005年，他被首次指控性侵未成年人--佛罗里达州一名14岁女孩的父母向警方报案。调查期间，有超过50名涉嫌受害者向警方报案。爱泼斯坦与检察官达成认罪协议，在入狱13个月（每天有最长12小时的外出时间）后获释。2019年，纽约检察官提起诉讼，指控爱泼斯坦在2002年至2005年期间对数百名未成年女孩进行性虐待或强迫其卖淫。

爱泼斯坦在1990年代初的女友麦克斯韦尔是英国传媒大亨的女儿。其于2021年因五项指控被判有罪，其中包括对未成年人进行以性为目的的人口贩卖。她被判处20年监禁，其律师已对判决提出上诉。除协助爱泼斯坦招募未成年少女进行强迫卖淫外，多名女性还指控麦克斯韦尔本人也对受害者进行了性虐待。

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