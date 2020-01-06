 爱泼斯坦性侵案新进展 「妈妈桑」被判有罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2021

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新闻广角

爱泼斯坦性侵案新进展 「妈妈桑」被判有罪

爱泼斯坦性侵案中，爱泼斯坦的前女友麦克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）一直被怀疑有所参与。这名现年58岁的英国社会名流被控曾向金融家爱泼斯坦提供3名少女供其性侵，现在判决出炉。

USA Prozess Ghislaine Maxwell

麦克斯韦尔（Maxwell）在曼哈顿联邦法院出庭时的素描，她的律师在一旁陪同。

（德国之声中文网）59岁的英国社交名媛麦克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）周三 (12月29日)被认定犯有招募和诱导年轻女孩供已故金融家爱泼斯坦性侵的相关罪行。

纽约的陪审团在审议5天后得出结论，陪审团主席在曼哈顿的联邦法院宣读对她面临的6项联邦指控中的5项的有罪判决，包括性交易和其他罪行。麦克斯韦尔最高可能被判处65年徒刑，可能在监狱里度过她的余生，。

法官内森 (Alison Nathan)指示12名陪审员退庭审议他们的裁决，并发出冗长的指示，要求他们在每项罪名上达成一致的决定。在宣读判决书时，麦克斯韦尔没有表现出任何情绪。而是拉下她的黑色口罩，给自己倒了一杯水。

麦克斯韦尔犯了什么罪？

1.共谋跨州商业贩运未满17岁个人，意图引诱其从事非法性活动。有罪
2.贩运未满17岁的个人旅行并意图引诱其从事非法性活动。无罪
3.密谋跨州商业贩运未满17岁的个人，意图引诱其从事非法性活动。有罪
4.贩运未满17岁的个人，意图从事非法性活动。有罪
5.密谋性贩运对未满18岁的个人。有罪
6.性贩运未满18岁的个人。有罪

Kombild Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein

麦克斯韦尔与爱泼斯坦。

法律攻防

麦克斯韦尔的辩护律师梅宁格（Laura Menninger）认为，这些指控的女性关于被爱泼斯坦和麦克斯韦虐待的记忆是有缺陷的，并在几十年后被寻求赔偿的律师所操纵。她还声称，爱泼斯坦在等待审判期间死于联邦监狱后，美国政府调查人员此后一直在寻找一个替罪羊。

麦克斯韦尔拒绝了作证的机会，说她认为自己没有必要作证，因为检方没有充分证明自己的案件。与此同时，美国助理检察官科米 (Maurene Comey)曾将辩方称麦克斯韦不知道发生了十多年的虐待行为这种说法为「可笑」。

这项案件起诉的关键是4名女性的指控，她们说麦克斯韦尔和爱泼斯坦在20世纪90年代和21世纪初性剥削她们，其中3人以假名简 (Jane)、凯特 (Kate)和卡罗琳 (Carolyn)作证。其中一位，法默(Annie Farmer)，公开提供了她的证据。

USA | Prozess Ghislaine Maxwell

虽然辩护律师说，麦克斯韦是因为与爱泼斯坦的关系被错误地当作了替罪羊。但检察官莫伊在结案陈词中说，麦克斯韦是爱泼斯坦的「犯罪伙伴」。

麦克斯韦尔曾经安排未成年人前往爱泼斯坦（ Jeffrey Epstein ）的住所参与"非法"和"带有犯罪性质的"性行为。她在爱泼斯坦死后近一年2020年7月2日在美国新罕布什尔州被联邦调查局警员逮捕。此前她已经从大众的视线中消失，行踪成为人们猜测的话题。针对麦克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）的起诉书上包括4项诱骗和贩运未成年人士参与非法性行为以及2项涉嫌妨碍司法公正。

前金融家爱泼斯坦则是在2019年7月被警方逮捕。他被指控进行性交易以及合谋贩卖未成年女性。有关他性侵未成年少女以及逼迫年轻女性卖淫的消息曾持续十多年。但是爱泼斯坦从未认罪。2019年8月，爱泼斯坦在纽约的监狱自缢身亡。

New York | Anklage Jeffrey Epstein Protest Hot Mess

2019年爱泼斯坦案庭审前，纽约街头的抗议活动

2008年，爱泼斯坦就曾因性侵一名13岁的少女被判入狱。2019年的指控如果罪名成立， 爱泼斯坦将面临最高45年的监禁。 爱泼斯坦生前结识了大量政要和社会名流，其中就包括美国前总统克林顿以及英国王室成员安德鲁王子。

很多指责爱泼斯坦对她们有过性侵行为的女性指控爱泼斯坦的前女友麦克斯韦尔是共犯。起诉书中称，麦克斯韦尔曾有意结识一些年轻的女孩和女性，目的是强迫她们同爱泼斯坦发生性关系。在一些侵犯案件发生时，麦克斯韦尔也在现场，甚至还积极参与其中。

(美联社、法新社、德新社、路透社)

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狱中自杀?爱泼斯坦性侵案搅动美国政坛

这不仅是情节极为严重的性侵少女案，牵涉面还非常之宽：被告爱泼斯坦与最高层有着密切联系，包括两位美国总统和一位英国王子。要与爱泼斯坦切割，绝非易事。而现在，爱泼斯坦狱中身亡，死因疑为自杀，更是让整桩事件扑朔迷离。 (11.08.2019)  

尸检证实爱泼斯坦确属自杀 阴谋论从此消散？

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