爱沙尼亚：波罗的海三起管道和电缆事故相关联

（德国之声中文网）爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）表示，导致爱沙尼亚、芬兰和瑞典之间一条天然气管道和两条电信电缆受损的三起事件“相互关联”。

负责管道调查的芬兰警方已将悬挂香港旗帜的货船“新新北极熊号”（Newnew Polar Bear）集装箱运输船列为10月8日破坏波罗的海芬兰-爱沙尼亚天然气管道的主要嫌疑对象。

在管道附近发现了一个重型锚，调查人员认为管道是被船只拖过海床时撞坏的。

10月7日至8日，连接爱沙尼亚与芬兰和瑞典的两条电信电缆也遭到破坏。警方正在对电缆事故进行调查。

爱沙尼亚-芬兰电缆受损事件也聚焦到这艘香港货船。周四晚间，卡拉斯表示所有三起事件可能相互关联。

“我们有理由相信，波罗的海管道和通信电缆的案件是相关的。”她在一份声明中说，“关于爱沙尼亚的通信电缆，还没有任何推测可以证实或证伪。”

据波罗的海通讯社（BNS）周五报道，针对波罗的海事件，立陶宛海军已经部署了猎雷舰，对连接立陶宛和瑞典的关键水下电缆进行巡逻。

芬兰边境警卫队巡逻船在受损的管道附近进行海上巡逻

意外事故还是蓄意破坏？

调查人员仍在试图回答的一个关键问题是：这起事件是意外事故还是蓄意破坏？

在芬兰，一名高级国防官员告诉路透社记者，虽然由于疏忽或海员技术不佳导致海底电缆破裂在全世界都很常见，但这次管道事件“确实很可疑”，“不是一个常规案例”。

芬兰国防部部长库塞拉（Janne Kuusela）在接受采访时说：“与此相关的几个因素让人生疑。”但他没有透露具体细节。

“这背后是否有某种国家行为体，其任务是什么？”他说：“在采取任何有力的反击行动之前，这些事情都需要得到核实。”

路透社报道称，根据船舶跟踪和海事分析网站Marine Traffic提供的数据，两艘船——“新新北极熊号”和悬挂俄罗斯国旗的“Sevmorput“号——都在这三个地点出现过。

“新新北极熊号”在到达管道受损地点之前，已经驶过爱沙尼亚-瑞典电缆133公里。据Marine Traffic称，在天然气管道受损后，它又穿越了32公里长的爱沙尼亚-芬兰电缆。

中国表示愿意根据国际法提供必要的信息，俄罗斯则将其参与此事的怀疑斥为“胡扯”。

事件发生后，北约加强了在波罗的海的巡逻，而挪威海军则在“新新北极熊号”驶过该国主要天然气管道时对其进行了跟踪。

（路透社）

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