 爱沙尼亚：欧盟向俄发出 ″强烈信号″  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2021

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时政风云

爱沙尼亚：欧盟向俄发出 "强烈信号" 

爱沙尼亚外交部长称欧盟决定制裁俄罗斯是向克里姆林宫发出的一个“强烈信号”，即：它必须 “履行其国际义务”。此举是对俄反对派人士纳瓦尔尼被监禁做出的反应。 

Still DW Interview Maria Liimets

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《新苏黎世报》一篇评论文章聚焦中国和俄罗斯在发展中国家的疫苗外交，表示西方正在输掉这场有关地缘政治和国际影响力的竞赛；《法兰克福汇报》的客座评论则驳斥了德国外长马斯“不应把俄罗斯进一步推向中国怀抱”的说法。

这是德国政府对俄罗斯上周五驱逐德国外交官做出的回应，瑞典和波兰也采取了相应的措施。

（德国之声中文网 ）爱沙尼亚外长利梅茨（ Eva-Maria Liimets）在接受德国之声采访时强调，欧盟对俄罗斯的新人权制裁措施是向克里姆林宫发出的一个 “强烈信号 

本周一（222日），利梅茨和欧盟其它成员国外长举行会议，磋商对俄当局判处反对派人士纳瓦尔尼监禁并打压迫害其支持者采取何种新措施。会议决定，对负有责任的个人实施有目标制裁。 

利梅茨外长表示，希望新措施能向俄罗斯表明，它必须 “履行其承担的国际义务。她说，我认为，我们作出了一个非常重要的决定，就如何制裁，为我们的专家提供了政治指导。 她称，这是一个非常强烈的信号   

新的制裁措施中包括资产冻结和旅行禁令将标志全球人权制裁机制的首次使用，该机制有时被称为欧盟的马格尼茨基法案。 

利梅茨承认欧盟此前对俄罗斯个人和实体的制裁在促使改变政府政策方面效果不彰。她指出，我们对俄罗斯发出的信号没有产生我们所希望的那种影响，这的确很不幸。 她希望，新措施能向俄罗斯表明，它必须 “履行该国自愿承担的国际义务 

利梅茨说，爱沙尼亚与俄罗斯 “建立睦邻友好关系非常重但她指出，目前这不可能：我们看到俄罗斯对邻国、对邻国领土完整的侵略，看到它不履行国际义务、特别是人权和基本自由 

这位爱沙尼亚外长说，欧盟国家必须对克里姆林宫持 “统一立场 

利梅茨是爱沙尼亚总理卡娅-卡拉斯（Kaja Kallas 为首的性别平衡政府中的一员。她指出，这一女性领导的政府显示了爱沙尼亚独立于前苏联以来的30年里取得的进步。 

 

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