 爱沙尼亚情报部门：“北京有一个明确的目标” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2021

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爱沙尼亚情报部门：“北京有一个明确的目标”

爱沙尼亚情报机构发布报告指出，应警惕中国不断增长的国际影响力，避免出现“一个由北京主导的被静音的世界”，此举引起中国官方的抗议。

G5 und mixed Reality

  （德国之声中文网）爱沙尼亚对外情报局上周（2月12日）发布的年度报告中称，全球对中国技术的依赖性正在增加，这对世界其他地区 "构成重大安全威胁"。

报告列举了中国已经或者即将在全球发挥关键作用的技术：新一代5G移动网络、先进的卫星导航技术、云服务和人工智能。报告称，中国 "领导层有一个明确的目标，就是让世界依赖中国技术"。

该机构警告爱沙尼亚领导层，让本国"纳入中国自主的技术生态系统，将会让爱沙尼亚变得脆弱并依赖中国"。作为北约和欧盟成员国，爱沙尼亚此前以安全问题为由，禁止中国华为公司向本国政府机构提供技术和设备。

报告还指出，北京通过经济杠杆、监视海外中国公民和包括传播不实消息在内的宣传手法，扩大在西方的增加影响的可能性。

报告认为，“实施中国的外交政策原则，或者建立一个所谓‘命运共同体’，将导致一个由北京主导的被静音的世界。面对与西方日益加大的对抗，中国的主要目标是在美国和欧洲之间制造分歧。”

Asien I China I Neujahr I LUNAR

"人类命运共同体"是中国领导人习近平经常使用的一个词汇

爱沙尼亚对外情报局负责人马兰（Mikk Marran）在报告的引言中称，中国的活动“每一年都引发新的安全议题”。此外中国与俄罗斯之间的合作日益密切，而这一合作关系中，“北京更多时候是占据主导地位的一方”。

中国使馆要求改写

据爱沙尼亚公共广播公司（ERR）报道，中国驻爱沙尼亚大使馆2月14日发表声明，对报告中涉及中国的部分表示“强烈反对”，说该内容充满“无知、偏见和冷战思维”。

“不管中国与爱沙尼亚之间正在发展的关系前景如何，它通过无中生有的故事、歪曲的事实或恶意攻击，把中国描述成一个具有威胁的国家。这既不专业，也不负责任”， 这份英语声明说。

中方要求修改这份报告，但被爱沙尼亚外交部拒绝。报道援引爱沙尼亚外交部长乌尔玛斯·雷因萨鲁（Urmas Reinsalu）的话说，“外国情报局的评估是基于他们自己的专业知识而做出的一个安全评估。当然，这并不意味着我们不会从两国的共同安全和国家安全的角度来发展同中国的双边合作。”

Berlin Estländischer Außenminister Reinsalu bei Minister Maas

爱沙尼亚外长Urmas Reinsalu

上周举行的中国-中东欧国家的17 + 1领导人视频峰会上，爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚三个波罗的海沿岸国家只派出了部长级代表参加。

爱沙尼亚长期以来将邻国俄罗斯视为主要的安全威胁。但近年来对中国在欧洲势力括展的担心不断加大。 

俄罗斯将"趁新冠危机削弱西方" 

情报部门的年度报告也以相当大的篇幅关注俄罗斯，认为目前新冠疫情削弱西方国家的团结，这有利于莫斯科在国际事务中扮演更重要的角色，从而导致 "西方在全球舞台上的影响力下降"。

报告认为俄罗斯将在2021年继续从事扩大影响力的行动，以制造和加深西方社会内部和国家之间的分歧，其中包括欧盟国家。

该报告说，俄罗斯的行动很可能包括试图诋毁西方生产的新冠疫苗，一方面为自己的疫苗在世界上赢得市场，另一方面也是为了实现自己的战略野心，显示俄国是第一个提供新冠疫情解决方案的强国。

张平 、叶宣/ 达扬（美联社、法新社等）

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