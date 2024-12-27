爱沙尼亚启动海上巡逻保护海底电缆

芬兰当局扣押了一艘被怀疑参与破坏海底电缆的油轮，该油轮可能属于俄罗斯的“影子舰队”。此前，中国货船“伊鹏3号”也被怀疑破坏海底电缆，瑞典检方要求登船调查的请求未获中方批准。

（德国之声中文网）在芬兰扣押一艘疑似俄罗斯“影子舰队”的船只之后，爱沙尼亚海军派出舰艇进行海上巡逻。

爱沙尼亚外长马古斯·查克纳（Margus Tsahkna）周五（12月27日）表示，爱沙尼亚已开始进行海上巡逻，以保护从芬兰开始、穿越波罗的海的海底电缆。

针对芬兰扣押破坏海底电缆嫌疑船只一事，查克纳在社交媒体X上表示，“如果我们地区的关键海底基础设施受到威胁，也会作出相应的反应。”

查克纳称，海底设施受损事件变得如此频繁，很难让人再将其归咎于单纯的事故或航海技术欠佳。

芬兰扣押疑似俄罗斯“影子舰队”船只

芬兰当局周四扣押了一艘油轮，理由是怀疑该船只参与了切断重要海底电缆的事件。

芬兰警方怀疑这艘油轮的锚可能在周三损坏了爱沙尼亚2号海底电缆（Estlink 2）。

芬兰当局还认为，这艘船可能属于俄罗斯的“影子舰队”，这些舰队被用于规避西方制裁。

“目前的假设是，这是一艘影子舰队船只，其货物是从俄罗斯港口装载的无铅汽油，”芬兰海关总局局长萨米·拉克西特（Sami Rakshit）表示。

这艘名为“鹰隼S号”（Eagle S）的船只悬挂南太平洋库克群岛的旗帜，航行目的地为埃及的塞得港。

北约将加强波罗的海军事力量

北约秘书长马克·吕特表示，北约“将加强在波罗的海的军事力量”。

在被问及芬兰的调查时，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：“我在这里无法谈出具体情况，这是一个非常专业的问题，很难说是（俄罗斯）总统府行政部门的职责范围。”

今年11月中旬，波罗的海两条关键通信电缆接连遭到破坏。其一是连接德国与芬兰的C-Lion 1海底电缆，另一条则连接瑞典与立陶宛的Arelion电缆。

中国货船“伊鹏3号”当时恰好在相关区域航行，因此成为怀疑对象。日前，瑞典检方要求登上中国货船“伊鹏3号”进行调查的请求未获中方批准。

（法新社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。