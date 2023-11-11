爱沙尼亚：中国货船是电缆受损重点调查对象

（德国之声中文网）上个月在爱沙尼亚、芬兰和瑞典之间的一条天然气管道和两条电信电缆受损事件出现进展。爱沙尼亚检察官周五（11月10日）表示，在香港注册的「新新北极熊号」（Newnew Polar Bear）货柜船是他们调查上个月两条海底电信电缆受损情况的重点调查对象。

随后，爱沙尼亚警方也称，根据先前的调查，当晚在另一条受损天然气管道旁的海床上发现的锚可能属于同一艘船。

船只动向符合损害发生时间和地点

由于事发地点位于芬兰和爱沙尼亚之间，两国官员均表示，他们正在调查「新新北极熊号」与海底管线受损的关联，因为该船在10月7日至8日的动向与受损时间和地点相符。

路透社报道称，根据船舶追踪和海事分析网站「海上交通」（Marine Traffic）的数据，在损坏发生时，「新新北极熊号」和悬挂俄罗斯国旗的「Sevmorput号」都曾出现在电缆和管道附近。

中国官方曾表示，愿意根据国际法就该事件提供必要资讯；俄罗斯则将其参与此事的怀疑斥为「胡扯」。而「新新北极熊号」的所有者兼营运商「新新海运」先前在路透社联系时则拒绝置评。

爱沙尼亚与芬兰之间遭到破坏的天然气管线

已证实人为损坏 向中国请求协助

爱沙尼亚国内安全局（Estonia's Internal Security Services）已证实损坏是人为活动造成的。自从发生此起受损事件后，北约加强了在波罗的海的巡逻。

爱沙尼亚国家检察官奥列夫（Triinu Olev）在一份声明中表示：「我们准备了一份向中国提出的法律援助请求，以便当地执法机构开展程序性行动，主要是与该船及其船员有关的行动。」她解释道，由于损坏发生在爱沙尼亚领海之外，因此需寻求国际间的合作。

奥列夫补充说，在调查人员得出该电缆受到人为活动损坏的结论后，对爱沙尼亚和芬兰之间电缆的调查现已正式扩大到另一条爱沙尼亚和瑞典之间的电缆。目前，调查人员仍在收集更多证据，以确定损坏是在何种情况下造成的。

调查持续进行

芬兰警方周五表示，有证据表明该锚可能属于「新新北极熊号」，他们还在芬兰和爱沙尼亚之间受损的天然气管道上发现了该锚的油漆。

芬兰侦查警司洛希(Risto Lohi) 表示：「现阶段我们可以说，从海里捞起的锚，......，从某些技术细节来看，可能属于『新新北极熊号』。 」但他没有明确指出是何种技术细节。

稍早，芬兰外交部长瓦尔托宁（Elina Valtonen）在周三表示，中国已承诺全力配合他们的调查。

（路透社、爱沙尼亚国家广播电视台）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。