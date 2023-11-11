 爱沙尼亚：中国货船是电缆受损重点调查对象 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

爱沙尼亚：中国货船是电缆受损重点调查对象

据调查，上个月在爱沙尼亚、芬兰和瑞典之间的受损管道旁的锚可能属于在香港注册的货船「新新北极熊号」，且管道上还发现了该锚的油漆。为了进一步调查，爱沙尼亚准备向中国提出法律援助请求。

注册在香港的「新新北极熊号」被视为缆线受损事件的重点调查对象

注册在香港的「新新北极熊号」被视为缆线受损事件的重点调查对象

（德国之声中文网）上个月在爱沙尼亚、芬兰和瑞典之间的一条天然气管道和两条电信电缆受损事件出现进展。爱沙尼亚检察官周五（11月10日）表示，在香港注册的「新新北极熊号」（Newnew Polar Bear）货柜船是他们调查上个月两条海底电信电缆受损情况的重点调查对象。

随后，爱沙尼亚警方也称，根据先前的调查，当晚在另一条受损天然气管道旁的海床上发现的锚可能属于同一艘船。

船只动向符合损害发生时间和地点

由于事发地点位于芬兰和爱沙尼亚之间，两国官员均表示，他们正在调查「新新北极熊号」与海底管线受损的关联，因为该船在10月7日至8日的动向与受损时间和地点相符。

路透社报道称，根据船舶追踪和海事分析网站「海上交通」（Marine Traffic）的数据，在损坏发生时，「新新北极熊号」和悬挂俄罗斯国旗的「Sevmorput号」都曾出现在电缆和管道附近。

中国官方曾表示，愿意根据国际法就该事件提供必要资讯；俄罗斯则将其参与此事的怀疑斥为「胡扯」。而「新新北极熊号」的所有者兼营运商「新新海运」先前在路透社联系时则拒绝置评。

爱沙尼亚与芬兰之间遭到破坏的天然气管线

爱沙尼亚与芬兰之间遭到破坏的天然气管线

已证实人为损坏 向中国请求协助

爱沙尼亚国内安全局（Estonia's Internal Security Services）已证实损坏是人为活动造成的。自从发生此起受损事件后，北约加强了在波罗的海的巡逻。

爱沙尼亚国家检察官奥列夫（Triinu Olev）在一份声明中表示：「我们准备了一份向中国提出的法律援助请求，以便当地执法机构开展程序性行动，主要是与该船及其船员有关的行动。」她解释道，由于损坏发生在爱沙尼亚领海之外，因此需寻求国际间的合作。

奥列夫补充说，在调查人员得出该电缆受到人为活动损坏的结论后，对爱沙尼亚和芬兰之间电缆的调查现已正式扩大到另一条爱沙尼亚和瑞典之间的电缆。目前，调查人员仍在收集更多证据，以确定损坏是在何种情况下造成的。

芬兰的缆线事件调查小组，右二为芬兰侦查警司洛希

芬兰的缆线事件调查小组，右二为芬兰侦查警司洛希

调查持续进行

芬兰警方周五表示，有证据表明该锚可能属于「新新北极熊号」，他们还在芬兰和爱沙尼亚之间受损的天然气管道上发现了该锚的油漆。

芬兰侦查警司洛希(Risto Lohi) 表示：「现阶段我们可以说，从海里捞起的锚，......，从某些技术细节来看，可能属于『新新北极熊号』。 」但他没有明确指出是何种技术细节。

稍早，芬兰外交部长瓦尔托宁（Elina Valtonen）在周三表示，中国已承诺全力配合他们的调查。

（路透社、爱沙尼亚国家广播电视台）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

24.10.2023+++ A damaged Balticconnector gas pipeline that connects Finland and Estonia is pictured in this undated handout picture in the Baltic Sea. Finnish Border Guard/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

爱沙尼亚：波罗的海三起管道和电缆事故相关联 27.10.2023

爱沙尼亚认为，导致爱沙尼亚、芬兰和瑞典之间一条天然气管道和两条电信电缆受损的三起事件“相互关联”。中国表示愿意根据国际法提供必要的信息，俄罗斯则将其参与此事的怀疑斥为“胡扯”。

Ein rund fünf Meter langes Ruderblatt wird aus dem Wasser der Trave geborgen. Das Ruderblatt ist das letzte Wrackteil des in der Trave gefundenen Schiffswrack aus der späten Hansezeit. Das Wrack des Handelsschiffes war 2022 bei Vermessungsarbeiten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes entdeckt worden. Archäologen und Historiker erhoffen sich von dem Fund unter anderem Erkenntnisse zur Wirtschafts- und Schifffahrtsgeschichte des 16. Jahrhunderts. +++ dpa-Bildfunk +++

德国考古学家在波罗的海打捞到百年古船 01.08.2023

潜水员在德国北部打捞出一艘有400年历史的沉船残骸，科学家们希望这艘沉船能让人们了解德国北部城市吕贝克当年在汉萨同盟中心的角色。

April 14, 2021, Washington, DC, United States: April 14, 2021 - Washington, DC, United States: U.S. Representative MICHAEL MCCAUL (R-TX) speaking at the post GOP House conference meeting press conference. (Credit Image: Â© Michael Brochstein/ZUMA Wire

美众议院外交委员会主席：中俄联盟带来威胁 01.09.2023

本周访问瑞典的美国众议院外交委员会主席麦考尔表示，中俄组成的联盟为自由世界带来很大的挑战。此外他还提到，预计瑞典能在今年10月加入北约。

广告

媒体看中国

中国领导人习近平与美国总统拜登将在旧金山APEC峰会期间会晤

德语媒体：拜习会—两个大国的对决

德语媒体指出，即将登场的拜习会可以被视为拜登和习近平为稍微缓和局势所做的努力，习近平需要与西方的贸易以挽救陷入困境的经济，拜登则希望防止美中竞争演变成真正的战争。