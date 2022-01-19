爱得曼全球信任度调查出炉 中国成最大赢家

（德国之声中文网）美国公共关系公司爱得曼（Edelman）最新发布2022年全球信任度调查（Trust Barometer）显示，全球公众对政府以及传统媒体和记者的信任度最低。在当前全球依然深陷新冠危机的大背景下，科学家是最受民众信赖的群体。同时，全球民众对民主制度国家的信任度有所下降，最受本国民众信任的政府是中国政府。

公共关系公司爱得曼每年都会在达沃斯世界经济论坛开幕期间推出反应世界各国民众对包括政府、媒体、企业等各类机构的信任指数报告。此次连续第22年推出的调查报告囊括了针对全球28个国家，超过36000次网络调查问卷的统计结果，并保证了每个国家至少有超过1150份问卷样本。

此次调查中，最大的赢家是中国，其2022的公众信任指数——也就是本国受访民众对中国作为一个国家來説的信任指數为83，与一年前相比提高了11个点，位居调查报告全球27国榜榜首。民众信任度下滑幅度最多的是德国(46点)，与去年相比低了7点，其次是澳大利亚（53点， -6点）、荷兰（57点， -6点）、韩国（42点， -5点）和美国（43点， -5点）。爱得曼发表的信任指数，1至49点代表不信任，5至59点代表中立，60至100点代表信任。

全球民众普遍不信任媒体 包括社交媒体（资料图片）

中美差异

中美作为仍在角力中的两个全球大国，民众对政府的信任度也在此次调查报告中呈现出前所未有的差异。中国政府的信任度指数为91，与一年前相比增加了9个点，而美国政府的信任度指数只有39，同比减少了3点。

另外，中国民众对企业、媒体以及非政府组织的信任度也远远超过美国的同类数据。但值得一提的是，这里所指的机构并不局限于受访者所在国，而体现的更是受访者整体来说对企业、媒体以及非政府组织的信任度。

总体来说，中国民众对政府、媒体、非政府机构和企业的信任全部处于全球领先地位。除了对非政府组织的信任排名第二以外，中国民众都其它三种机构的信任都是全球第一。相反，包括美国、德国、英国、韩国和日本在内的发达国家民众对这几类机构都不信任。对其信任度较高的除了中国以外，还包括印度、阿联酋、印度尼西亚、泰国、马来西亚等国。

公众最不信任的是媒体

总体来说，如今全球公众最不信任的社会机构就是媒体，其次是政府和非政府组织。与此相比，企业反而成为了公众最信任的机构。如果按照人群划分，民众信任度最差的就是政府领导人，其次是记者以及企业的CEO。全球民众相对最信任的群体是科学家、其次是同事、自身企业的CEO和国家卫生机关。

根据公共关系公司爱得曼的网络调查结果，有越来越多的人相信自己受到了社会领袖（Societal Leaders）的误导。其中被认为最容易故意误导公众的就是记者，有67%的参与调查者如此认为，其次是本国政府领导人（66%）。同时，有63%的受访民众认为商界领袖也倾向于散布不实或整体夸大的信息，目的是故意误导民众，虽然企业这种社会机构本身获得了最高的信任度。

如何打破不信任?

但如果从对企业的信任度来说，中国的排名相对靠后。最受全球民众信赖的企业来自加拿大，和德国。日本、美国、法国和美国的企业则处于中立的地位，也就是说民众不是十分信任，也不是完全不信任。

从全球的角度来看，最新的调查结果表明，全球民众日常生活中最担忧的事情是失去工作。其次是气候变化、黑客攻击、失去公民自由、遭受偏见和歧视待遇。越来越多的人趋向于认为政府和媒体是分裂社会的力量。几乎每两个受访者中，就有一人持这一观点。报告撰写方指出，为了重塑公众的信任，首先最重要的就是商界领袖继续承担起社会责任，公众也需要更多此类人物。此外领导人物应该更多的着眼长期利益，展示目前的体制和系统其实是运作有效的。通过提供基于事实的信息，打破不信任的恶性循环。

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