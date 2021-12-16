爱彼迎赞助北京冬奥会 美国会议员提质疑

（德国之声中文网）周五（1月7日），两名美国国会议员对全球民宿短租公寓预订平台爱彼迎（Airbnb）在中国新疆地区的业务活动提出担忧。
参议员莫克雷（Jeff Merkley）和众议员麦戈文（James McGovern）致信爱彼迎，询问该公司在新疆的部分房源和其他问题。这两位民主党议员分别担任美国“国会—行政部门中国委员会”主席和联席主席。
爱彼迎没有立即回应路透社记者的置评请求。
华盛顿认为中国政府正在新疆对维吾尔族等穆斯林少数民族实行种族灭绝。中国政府则否认在新疆有对少数民族的虐待行为。
作为民宿出租平台，爱彼迎为世界各地旅行者提供短期出租房，是近年来共享经济发展的代表之一。该网站成立于2008年8月，公司总部位于美国加利福尼亚州旧金山。
美议员：爱彼迎有房源在新疆准军事组织土地上
美国议员们援引新闻网站爱可信（Axios）的一份报告称，爱彼迎在新疆的十几家房源都位于新疆生产建设兵团（XPCC）拥有的土地上。2020年，美国财政部对新疆生产建设兵团实施制裁，制裁行动包括冻结该实体和官员在美国的一切资产，并普遍禁止美国人与他们进行生意往来。
信中援引美国国务院的意见，认为新疆生产建设兵团是新疆地区的一个准军事组织，“直接参与了在新疆的强迫劳动和其他可能侵犯人权行动”。
这两位美国议员还表示，他们“对爱彼迎在中国的人权和反歧视承诺提出了质疑，因该公司赞助了下个月将举办的北京冬奥会”。
中国驻华盛顿大使馆周五再次否认在新疆存在虐待行为，并表示某些美国国会议员“一再炒作问题，并向企业施压”。 该大使馆声明称，一些议员有“利用政治阴谋绑架商业、用新疆问题压制中国的恶意意图”。
（路透社）
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柏林：短租房的详细规定
从5月1日起柏林的民众可以无限期地租赁主要居住地。第二住所房子每年最多可以出租90天，前提是，房主的主要居住地不在柏林，或者在柏林没有其他的公寓。户主得在政府相关部门注册。这些举措显然不会给柏林本已紧张的房屋市场带来缓解。
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巴塞罗那：对游客说不
当游客变为瘟疫。瑞士一家媒体用这样的标题形容巴塞罗那的游客浪潮。每年都有数百万游客涌入巴塞罗那——许多人都选择Airbnb住宿。这也让当地的租户叫苦，因为租金因此上涨了不少。因为这里的房屋登记系统并不完善，人们难以统计哪些公寓是合法出租的。
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里斯本：抬高租金
每年葡萄牙首都里斯本接待的大量游客中，不少人都选择了Airbnb。以前本来是一个人少景美的小众城市，现今已经成为接待大批游客的旅游地点。造成的结果是：度假公寓越来越多，居住公寓越来越少。户主平均每月正常收租收租能够拿到900欧元，如果通过Airbnb平台出租，一个月收入比这个数字翻三倍绰绰有余。
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马略卡：丰富多彩的夜生活和德国人的休闲栖身地
在马略卡首府帕尔马，民众不允许私自将公寓出租给游客。游客数量过多给马略卡带来了许多问题：缺乏水资源、夜夜笙歌过于吵闹、直线上升的租金。
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阿姆斯特丹：欧洲享乐园
仅仅是在2016年，Airbnb在阿姆斯特丹的订单就达到了170万的规模。这个城市开始警觉起来。一到周末，大街小巷充斥着来自英国和德国的专门来喝酒找乐的游客。今年起阿姆斯特丹开始收紧管制，规定从2019年起，房主的公寓一年最多能出租30天。
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新加坡：一如既往的严格管理
新加坡的法律一向严厉，不仅涉毒会被重罚，如果偷偷将租房另外再租赁给他人也得付出代价。该国一家法院判两名租房供他人度假的Airbnb房主缴纳罚款3.7万欧元。原因是：新加坡的租房都有政府补助。
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巴黎：游客万磁王
巴黎将Airbnb和全球第二大旅游租房网站Wimdu告上法庭，指责这两家公司不遵守短租规定。房主需要登记，但政府发现，6万间公寓登记的只有16%。过去5年中，将近2万所出租公寓变成了度假公寓。
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维也纳：没有空房
向游客出租房屋的问题早就成了这个奥地利首都的眼中之砂。Airbnb上维也纳房源超过7500个。奥地利《小报》（Kleine Zeitung）以后，私家住房不允许以这种形式出租。
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多特蒙德：Airbnb帮忙收税
除了球迷之外，多特蒙德并非是一个吸引游客的旅游胜地。不过Airbnb还是在这里站稳了脚跟，甚至愿意帮助政府向客人收取7.5%的床位税。多特蒙德也成了德国首个让网络服务商接管这个任务的城市。
作者: Carsten Grün