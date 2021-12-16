爱彼迎赞助北京冬奥会 美国会议员提质疑

（德国之声中文网）周五（1月7日），两名美国国会议员对全球民宿短租公寓预订平台爱彼迎（Airbnb）在中国新疆地区的业务活动提出担忧。

参议员莫克雷（Jeff Merkley）和众议员麦戈文（James McGovern）致信爱彼迎，询问该公司在新疆的部分房源和其他问题。这两位民主党议员分别担任美国“国会—行政部门中国委员会”主席和联席主席。

爱彼迎没有立即回应路透社记者的置评请求。

华盛顿认为中国政府正在新疆对维吾尔族等穆斯林少数民族实行种族灭绝。中国政府则否认在新疆有对少数民族的虐待行为。

作为民宿出租平台，爱彼迎为世界各地旅行者提供短期出租房，是近年来共享经济发展的代表之一。该网站成立于2008年8月，公司总部位于美国加利福尼亚州旧金山。

美议员：爱彼迎有房源在新疆准军事组织土地上

美国议员们援引新闻网站爱可信（Axios）的一份报告称，爱彼迎在新疆的十几家房源都位于新疆生产建设兵团（XPCC）拥有的土地上。2020年，美国财政部对新疆生产建设兵团实施制裁，制裁行动包括冻结该实体和官员在美国的一切资产，并普遍禁止美国人与他们进行生意往来。

信中援引美国国务院的意见，认为新疆生产建设兵团是新疆地区的一个准军事组织，“直接参与了在新疆的强迫劳动和其他可能侵犯人权行动”。

这两位美国议员还表示，他们“对爱彼迎在中国的人权和反歧视承诺提出了质疑，因该公司赞助了下个月将举办的北京冬奥会”。

中国驻华盛顿大使馆周五再次否认在新疆存在虐待行为，并表示某些美国国会议员“一再炒作问题，并向企业施压”。 该大使馆声明称，一些议员有“利用政治阴谋绑架商业、用新疆问题压制中国的恶意意图”。

（路透社）

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