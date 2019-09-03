爱尔兰新芬党推翻了统一党和共和党的主导地位

（德国之声中文网）根据初步计票结果，以麦克唐纳（Mary Lou McDonald）为首的爱尔兰新芬党（Sinn Fein）支持率最高，胜过其它任何政党。不过因该党没有足够的候选人，因此这个昔日地下组织爱尔兰共和军（IRA）的政治分支，不太可能成为议会中最强大的政党。就连新芬党本身都对为自己所取得的成功感到惊讶。在爱尔兰复杂的选举系统中，每个选民只可投一票，但可以同时给出几个选项，届时按先后顺序进行计票。

组阁不会一帆风顺

观察家们将新芬党的选举胜利称为一场政治飓风，其猛烈程度与周末席卷爱尔兰的"Ciara"飓风（在德国被称为"Sabine"）不相上下。自从爱尔兰脱离英国彻底独立以来，该国政坛一直由统一党和共和党占据主导地位。现在，不可小看的第三支政治力量登上了舞台。

组建政府的工作将不会一帆风顺。来自自由保守派政党爱尔兰统一党（Fine Gael）的总理瓦拉卡德（Leo Varadkar）表示，新芬党的参与"不是一个选项"。但是此前中右翼政党爱尔兰共和党（Fianna Fail）则宣布，不排除与新芬党缔结执政联盟的可能性。如果迄今一直受谴责的新芬党出乎意料地进入执政联盟，那么要求就爱尔兰统一尽快举行全民投票的呼声将有可能被正式列入都柏林政府的议事日程。

布鲁塞尔与英国就年底退欧过渡期结束后的未来双边关系展开的谈判将受到影响。而英国脱欧本身可以说并未对爱尔兰的选举产生任何影响。根据大选结束后的一次调查，只有百分之一的选民认为英国脱欧是最重要的问题。对于大多数选民而言，他们更关心的是健康、住房和养老金问题。

对于爱尔兰总理瓦拉德卡来说，星期六的大选日令人沮丧。人们普遍认为他不可能再继续担任总理。他所领导的统一党少数派政府，只能在马丁（Micheál Martin）领导的反对派共和党的容忍之下才得以执政。但是，双方之间的这种合作是否能继续下去，目前还难以确定。

与北爱尔兰统一是主要目标

新芬党主席麦克唐纳宣布，她将与较小的政党举行组阁谈判。麦克唐纳说："我想，最理想的是建立一个没有统一党或者共和党的政府。"然而，仅依靠所有小党和中立议员们的支持，她能否实现这一愿望现在还很难说。不过麦克唐纳并不排除与两个主要政党举行谈判的可能性。现年50岁的麦克唐纳曾在欧洲议会任职，因而积累了国内外从政的丰富经验。从两年前开始，她成为前一届新芬党党魁亚当斯（Gerry Adams）的继任。新芬党要求英属北爱尔兰与欧盟成员爱尔兰共和国重新统一。该党也是唯一一个既参加爱尔兰共和国也参加北爱尔兰选举的政党。



李京慧/叶宣 (德新社、路透社)