 爱尔兰授权寻找“母婴之家”儿童尸体 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2018

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时政风云

爱尔兰授权寻找“母婴之家”儿童尸体

为了寻找近800名儿童的尸体，爱尔兰政府授权在昔日一个天主教母婴之家旧址进行系统的挖掘。

Irland Kinderleichen in ehemaligem Mutter-Kind-Heim entdeckt (picture-alliance/dpa/N. Carson)

2014年人们就在图安镇发现了一个安葬儿童尸体的墓地

（德国之声中文网）1925年至1961年，在爱尔兰西部的图安镇有一个由修女们经管的未婚母婴之家。据说居住在母婴之家的人受到奴隶般的对待，许多营养不良的婴幼儿因病死亡。

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英国退欧会让爱尔兰受益吗？答案是不会。英国和爱尔兰之间的“邻里”关系就并不是始终融洽。英国退欧势必给英爱关系带来严重负担，也将勾起过去两国之间发生的种种不快回忆。 (10.07.2016)

迄今，爱尔兰这个天主教国家的宪法禁止堕胎，堕胎妇女可能被判长达14年的徒刑。上周五，它针对是否废除堕胎禁令进行全民公投，开票结果出乎众人意料之外。 (28.05.2018)

几十年前人们就在这里发现了第一批骷髅。据称当时附近居民以为这是19世纪爱尔兰饥荒的受害者的遗骨。后来，专家们发现了有人类遗骸的地下室，而且是从胎儿至3岁幼儿的遗骸。

系统寻找

现在将在该母婴之家的旧址上系统的挖掘寻找儿童遗骨。据幸存者说，在这里死亡的婴幼儿就像垃圾一样被掩埋。一位历史学家揭开了这个案子。她在死亡登记簿中找到了在长达36年的时间里近800名儿童在这里的注册登记。但只有一个孩子她能证明被安葬。

罗马天主教宗方济各访问爱尔兰时，人们再次提起这个话题。当时示威者对"图安婴幼儿"死亡事件的抗议引起人们的关注。

图安事件并不是一个孤立的案例。在一个特别委员会的协助下，爱尔兰共和国正在全国范围内对母婴之家的历史展开调查。据称，曾经有数以万计的"堕落妇女"被安置在这类机构。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    分身无术

    罗大爷一家住在离贵州安顺市不远的地方。图片中的罗大爷生活贫困且疾病缠身，但同时还要照看四个孙子孙女。他的儿子、儿媳去到家乡以外很远的地方打工。因为只有大城市才有工作。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    恶劣的生活环境

    中国有5570万贫困人口，罗大爷一家就生活在贫困线以下。按中国官方统计标准，人均年收入少于400欧元（约2800元）就被视为贫困人口。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    课间操

    学生们每天上午聚集在拥挤校园的操场上做课间操。虽然罗家的所有孩子上学都不花钱，但购买学习所需的用品，类似图片中孩子们穿的校服仍要花钱，而且价格不便宜。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    手电筒下的学子

    图片上的小罗不得不在微弱的光线下做功课。每到冬天来临，他要和村里其他孩子一样用手电筒照亮写作业。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    对未来的希望

    放学后，孩子们要到农田里工作。他们背上篮子里的绿菜是用来饲养牲口的。他们的爸妈希望，孩子能完成高中学业，甚至将来有机会能考上大学。然而，这样的机会十分渺茫。

  • China Arbeiter im Anzug vor Bauarbeitern (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    被“遗忘”的留守儿童

    二等公民

    鉴于中国目前的户籍登记制度，农民工子女不能随迁进城上学。原因是其居住地与户口登记地不一致。据估计，中国三分之一的儿童都来自2.6亿农民工的家庭。这些农民工通常在建筑业和服务业打拼。

  • China Schule Unterricht Schül in Peking (Getty Images)

    被“遗忘”的留守儿童

    农民工子弟学校

    救助组织试图为农民工子女创建“农民工子弟学校”，但往往无法获得城市管理部门的批准。许多校舍被视为非法办学，遭驱逐和取缔。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    缺失父母的爱

    因此，作为农民工的孩子没有其他选择，只能留守在没有父母的农村。


 

李京慧/凝炼(德新社、法新社、路透社)

 

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被“遗忘”的留守儿童

中国农村地区有上千万之多的留守儿童。他们的父母作为农民工在大城市打拼，以维持一家老小的生活。而通常，留守儿童的抚养任务则交给家乡的祖父母。 (05.03.2017)  

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China Eröffnung Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke (Reuters/B. Yip)

德语媒体：谜团般的巨型工程

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