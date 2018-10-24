爱尔兰授权寻找“母婴之家”儿童尸体

（德国之声中文网）1925年至1961年，在爱尔兰西部的图安镇有一个由修女们经管的未婚母婴之家。据说居住在母婴之家的人受到奴隶般的对待，许多营养不良的婴幼儿因病死亡。

几十年前人们就在这里发现了第一批骷髅。据称当时附近居民以为这是19世纪爱尔兰饥荒的受害者的遗骨。后来，专家们发现了有人类遗骸的地下室，而且是从胎儿至3岁幼儿的遗骸。

系统寻找

现在将在该母婴之家的旧址上系统的挖掘寻找儿童遗骨。据幸存者说，在这里死亡的婴幼儿就像垃圾一样被掩埋。一位历史学家揭开了这个案子。她在死亡登记簿中找到了在长达36年的时间里近800名儿童在这里的注册登记。但只有一个孩子她能证明被安葬。

罗马天主教宗方济各访问爱尔兰时，人们再次提起这个话题。当时示威者对"图安婴幼儿"死亡事件的抗议引起人们的关注。

图安事件并不是一个孤立的案例。在一个特别委员会的协助下，爱尔兰共和国正在全国范围内对母婴之家的历史展开调查。据称，曾经有数以万计的"堕落妇女"被安置在这类机构。

被“遗忘”的留守儿童 分身无术 罗大爷一家住在离贵州安顺市不远的地方。图片中的罗大爷生活贫困且疾病缠身，但同时还要照看四个孙子孙女。他的儿子、儿媳去到家乡以外很远的地方打工。因为只有大城市才有工作。

被“遗忘”的留守儿童 恶劣的生活环境 中国有5570万贫困人口，罗大爷一家就生活在贫困线以下。按中国官方统计标准，人均年收入少于400欧元（约2800元）就被视为贫困人口。

被“遗忘”的留守儿童 课间操 学生们每天上午聚集在拥挤校园的操场上做课间操。虽然罗家的所有孩子上学都不花钱，但购买学习所需的用品，类似图片中孩子们穿的校服仍要花钱，而且价格不便宜。

被“遗忘”的留守儿童 手电筒下的学子 图片上的小罗不得不在微弱的光线下做功课。每到冬天来临，他要和村里其他孩子一样用手电筒照亮写作业。

被“遗忘”的留守儿童 对未来的希望 放学后，孩子们要到农田里工作。他们背上篮子里的绿菜是用来饲养牲口的。他们的爸妈希望，孩子能完成高中学业，甚至将来有机会能考上大学。然而，这样的机会十分渺茫。

被“遗忘”的留守儿童 二等公民 鉴于中国目前的户籍登记制度，农民工子女不能随迁进城上学。原因是其居住地与户口登记地不一致。据估计，中国三分之一的儿童都来自2.6亿农民工的家庭。这些农民工通常在建筑业和服务业打拼。

被“遗忘”的留守儿童 农民工子弟学校 救助组织试图为农民工子女创建“农民工子弟学校”，但往往无法获得城市管理部门的批准。许多校舍被视为非法办学，遭驱逐和取缔。

被“遗忘”的留守儿童 缺失父母的爱 因此，作为农民工的孩子没有其他选择，只能留守在没有父母的农村。



李京慧/凝炼(德新社、法新社、路透社)