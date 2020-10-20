爱尔兰成为欧盟首个重启封锁措施的国家

（德国之声中文网）随着爱尔兰重新启动封锁政策，这个国家也成为欧盟范围内采取最为严格防疫措施的国家。

本周一（10月19日），爱尔兰国家公共卫生应急小组对外公布的当日新增确诊病例再创单日确诊新纪录，达到1031例。此后该国总理马丁宣布采取5级应对措施。新增的防疫措施包括暂停一切非必要的商业活动，餐馆和酒吧只能提供外卖服务。

新的防疫措施将实施6周。总理马丁在一场电视讲话中指出，这6周内，“每个人都必须待在家中” ，出门活动的半径距离不能超过离家5公里，超出这一半径距离的人将面临惩罚。

但是这期间学校依然开门上课。马丁说：“我们不能也不会让儿童和年轻人的未来成为这场疾病的另一个受害者。”

德国巴伐利亚州一县城实施封锁措施

德国巴伐利亚州贝希特斯加登县（Berchtesgaden）因过去7天内平均每10万人口新增病例达到252例，远远超过全国45.4的平均水平也将采取类似于“封锁”的防疫措施。

本周二早间，德国卫生防疫部门公布的新增确诊人数为6868人，新增死亡病例47例。

美加边境采取限制措施

美国和加拿大两国间的边境限制非必要旅行。这一限制措施将执行到11月21日。

今年3月21日以来，除了货物运输，两国边境上几乎所有的过境点都已经被关闭。

本周一，加拿大累计确诊总数达到20万。暑期结束后，随着9月份的返工返校，加拿大国内确诊病例开始激增。

洪沙/达扬 （德新社、美联社、法新社、路透社）

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