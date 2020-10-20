爱尔兰成为欧盟首个重启封锁措施的国家

（德国之声中文网）随着爱尔兰重新启动封锁政策，这个国家也成为欧盟范围内采取最为严格防疫措施的国家。
本周一（10月19日），爱尔兰国家公共卫生应急小组对外公布的当日新增确诊病例再创单日确诊新纪录，达到1031例。此后该国总理马丁宣布采取5级应对措施。新增的防疫措施包括暂停一切非必要的商业活动，餐馆和酒吧只能提供外卖服务。
新的防疫措施将实施6周。总理马丁在一场电视讲话中指出，这6周内，“每个人都必须待在家中” ，出门活动的半径距离不能超过离家5公里，超出这一半径距离的人将面临惩罚。
但是这期间学校依然开门上课。马丁说：“我们不能也不会让儿童和年轻人的未来成为这场疾病的另一个受害者。”
德国巴伐利亚州一县城实施封锁措施
德国巴伐利亚州贝希特斯加登县（Berchtesgaden）因过去7天内平均每10万人口新增病例达到252例，远远超过全国45.4的平均水平也将采取类似于“封锁”的防疫措施。
本周二早间，德国卫生防疫部门公布的新增确诊人数为6868人，新增死亡病例47例。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
4月9日：新冠死亡人数破10万
进入4月后，欧洲包括意大利在内的新冠重灾区开始讨论何时解封。4月8日，中国武汉市取消封城，但欧美各国的疫情仍相当严重，4月9日，全球新冠病亡人数首次突破10万大关。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
4月24日：死亡人数再破20万
美国与欧盟陆续通过刺激经济的纾困方案，希望藉此降低新冠疫情对产业造成的伤害。当日，美国国务卿首次提出华盛顿不再资助世界卫生组织的可能。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
5月14日：超过30万人病亡
欧洲新冠疫情逐渐好转，德国也开始重开边境。但新冠让德国减少800亿欧元的税收损失。与此同时，武汉市决定10天内对全市超过千万人口检测新冠病毒。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
6月6日：超过40万
世界卫生组织改变了对戴口罩防病毒的立场，现在开始大力推荐戴上口罩防止新冠病毒传播。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
6月29日：死亡人数超过50万
这天，新冠死亡病例突破50万人大关，同日，全球的确诊人数也突破1000万人。由此，新冠死亡总数首次接近每年流感死亡人数。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
7月19日：突破60万
新增感染案例主要发生在美国、巴西、印度和南非。不过死亡人数目前相对稳定，平均每天大约5000人，其中美国将近1000人死亡。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
8月5日：夏日里70万人的死亡数据
德国生物技术公司BioNTech和中国复星医药公司8月5日宣布，联手研发的新冠疫苗人体临床试验已在中国启动。这天，全球累计死亡数已超过70万，而这个数字在炎热的夏日显得很不真实。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
8月21日：80万，一个令人震惊的数字
世卫总干事谭德赛在日内瓦表示，世卫组织希望“此次大流行瘟疫能在两年内结束”。当天德国国内单日新冠感染人数超过2000，创下4月25日以来的最高值。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
9月9日：死亡累计直奔90万
英国阿斯利康制药公司与牛津大学合作研发的新冠疫苗AZD1222曾被寄予厚望，不过，一名受试者在接种疫苗后出现了严重副作用后，谨慎起见暂停了临床试验。9月9日前后，全球累计新冠死亡人数已达90万。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
9月29日：同百万生命致敬告别
新冠疫情从有记录到今天，已有超过100万人死于同这个病毒有关的疾病。联合国秘书长古特雷斯称它是一个“痛苦的里程碑”，他说，“我们不能忘记这些逝去的个体，他们是父亲、母亲、妻子、丈夫、兄弟、姊妹、朋友和同事。”
美加边境采取限制措施
美国和加拿大两国间的边境限制非必要旅行。这一限制措施将执行到11月21日。
今年3月21日以来，除了货物运输，两国边境上几乎所有的过境点都已经被关闭。
本周一，加拿大累计确诊总数达到20万。暑期结束后，随着9月份的返工返校，加拿大国内确诊病例开始激增。
洪沙/达扬 （德新社、美联社、法新社、路透社）
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