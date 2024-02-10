（德国之声中文网）周四（2月8日）在里加举行的2025年欧洲篮球预选赛上，爱尔兰女篮队员拒绝与以色列同行握手。

赛前，以色列篮球协会发表了对球员萨尔（Dor Saar）的访谈，她在访谈中指控爱尔兰队有反犹太主义行为。

“众所周知，他们相当反犹，这不是什么秘密。” 萨尔说，“也许这就是人们期待一场强强对话的原因。”

爱尔兰女篮在赛前发表声明，称这些言论“具有煽动性，完全不准确”。该组织表示，其球队不会参加“传统的赛前安排”，如交换礼物或正式握手。该球队还在替补席旁列队聆听国歌，而不是在场地中央。

爱尔兰篮协还向国际篮联报告了萨尔的言论，并表示“完全支持我们球员的决定”。

呼吁抵制声浪高涨

尽管越来越多的人呼吁爱尔兰抵制这场比赛，但这场因加沙战事而移师里加举行的比赛还是如期进行。

爱尔兰是第一个宣布中东冲突的解决方案必须建立在完全主权的巴勒斯坦国、独立于以色列并与以色列共存的基础上的欧盟成员国。

两国方案 能化解以巴争端吗？

爱尔兰体育部长伯恩（Thomas Byrne）表示，政府无法介入这场争议，比赛是否进行应由国际管理机构决定。

在比赛前，以色列教练沙德鲁克（Sharon Drucker）批评了爱尔兰，称他们“不尊重”比赛所象征的意义。在以色列队分享了比赛前几天训练的照片后，抵制比赛的呼声更加强烈，因为照片中包括以色列国防军士兵的到访情景。国际篮联承诺将查看这些照片，看看它们是否“违背了我们的价值观”。

虽然爱尔兰没有抵制比赛——国际篮联表示，如果球队抵制比赛，将面临重罚并被逐出比赛——但有几名球员选择不去参赛。前女足国脚奥基夫（Rebecca O'Keefe）在电台节目“午餐时间直播”中说，抵制将向巴勒斯坦人发出“强烈的声援信息”，球员们被置于“可怕的境地”。

在这场出于安全原因而闭门进行的比赛中，以色列最终以87-57的比分获胜。

“对于这样一群年轻的球员来说，他们在压力重重的这一周中表现出了令人难以置信的成熟。” 爱尔兰队教练韦尔登（James Weldon）说：“这对我们所有人来说都很困难。”

在回应爱尔兰队拒绝参加赛前礼仪安排时，韦尔登说：“我更愿意谈论的是篮球，而不是这个；我们没有参加赛前活动，直接原因是以色列阵营对我们的球员发表了那些无端的、不可接受的言论。”

德鲁克：爱尔兰人“受到了惩罚”

以色列队教练德鲁克坚持认为，爱尔兰队在赛前和赛后的行为已经得到了惩罚。

以色列女篮教练沙德鲁克

以色列篮协的官方比赛报告援引德鲁克的话说：“我从事体育工作多年，一生中从未见过这样的事情。”

他说：“没有哪场比赛不谦让、不握手、不互相祝贺。她们在错误的道路上迈出了一步，他们今天受到了惩罚。”

以色列队长罗特贝格（Eden Rotberg） 说：“这不仅仅是一场胜利。它变成了个人恩怨。看到她们在奏国歌时缺乏尊重，我很难受；体育应该置身于政治之外，而最近爱尔兰人并没有这样做。”

爱尔兰将在11月10日的复赛中主场迎战以色列。

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（美联社、路透社）

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