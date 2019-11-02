爱奇艺之后，淘宝台湾也被封杀

（德国之声中文网）台湾经济部投资审议委员会周一(8月24日)宣布认定淘宝台湾实际上是陆资，决定除了罚款合计13,960美元外，限令其6个月内撤出其投资，或者申请重新登记。

台湾淘宝由英商克雷达分公司经营，中国大陆的阿里巴巴持有克雷达28.77%的股份。台湾方面的调查发现阿里巴巴可实际控制克雷达，后者淘宝台湾被认定为陆资，涉及投资安全风险。

台湾投审会指出，虽然阿里巴巴在克雷达公司持股不到30%，符合现行"大陆地区人民来台投资许可办法"，但阿里巴巴可以操纵克雷达的营运方针，因此认定前者有控制后者的能力，并由此根据两岸条例第73条第1项规定，做出相关的的处罚决定。

投审会提出的理由之一是，克雷达公司的章程规定，董事会法定出席人数最少为2名，其中至少一名代表A股，另一名代表B股，而阿里巴巴为B股唯一的股东。换言之，只要阿里巴巴缺席董事会议，会议就无法召开，这样，阿里巴巴实际上对克雷达董事会的议案具有否决权。

此外，投审会还认为数据保护方面存在很大风险。台湾淘宝的会员注册时需要同意"淘宝台湾用户服务协议及隐私政策"，但该文件连接至阿里巴巴的"淘宝全球平台服务协议及隐私权政策"，也就是说，台湾会员同意后便授权阿里巴巴使用个人资料、摄影机等权限。

外国公司和中资公司之间，台湾方面是区分对待的。去年淘宝台湾正式登陆时曾表示自己同大陆的淘宝完全是两个不同的平台。对中资公司投资台湾的标准更高，要求更严。淘宝台湾不久前申请增资3000亿新台币，但因其服务器设在大陆等问题没有得到解决而遭到拒绝。

台湾投审会的一名发言人对路透社表示，"我们不认为这家公司（淘宝台湾）是由外国投资。目前他们必须在重新登记或取消投资之间做出选择。"这名发言人还补充道，"它原本应该注册成中资公司，但却注册成了外国公司，也许是出于方便之故"。

这名发言人还说，即便淘宝台湾希望重新登记为中资投资，但鉴于岛上禁止大陆投资第3方付款以及广告等领域，淘宝台湾仍可能不被获批在当地经营。

淘宝并不是台湾政府防堵陆资做出的第一项决策。日前，台湾经济部刚刚祭出了所谓的"爱奇艺条款"，禁止台湾代理商经销大陆流媒体平台。许多业界人士认为，腾讯WeTV在台遭封杀的日子也不会久远了。



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