 「爱国者」紧箍咒 港民主党缺席立法会选举 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.10.2021

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「爱国者」紧箍咒 港民主党缺席立法会选举

香港特首林郑月娥曾表示，若政党不参政，要质疑其存在价值，而政党不再进入政治体制「有点奇怪」。现在，奇怪的事发生了。

Hong Kong | Wahlen

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香港举行被北京称为「完善香港特区选举制度」后的首场选举，被批为「更小圈子」选举。虽然登记选民仅上届的3％，但点票时间远超合理预期，多名选委对此表示愤怒。

有民主派区议员拒绝出席宣誓仪式，表明进入议会「是为了监察政府，并非效忠政权」，他随即被DQ，失去议席。

香港界选举委员会界别分组将在今年9月举行换届选举，不过此次的合格登记的选举人仅7891名，和2016年相比，人数骤减了97%。

香港特首林郑月娥6日公布候选人资格审查委员会的名单，由4名现任政府官员与3名非官守成员组成。专家批评，这个委员会的成员都是被视为会听命於北京的人，这也代表北京已把持即将到来的三场选举。

《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》5月27日下午在香港立法会以40票赞成、2票反对、0票弃权三读通过。香港特首林郑月娥发表声明称，通过《条例草案》是在“一国两制”下确保“爱国者治港”具重大标志意义的时刻。

(德国之声中文网) 香港最大的泛民主派政党民主党周一(10月11日)宣布，10月11日登记截止前，未收到党员申请参选年底立法会选举。

港府因为疫情将香港立法会选举从去年押后至今年，10月30日起接受提名，12月19日选举。这是中国人大常委会改变香港选制后，首度举行的立法会选举。

法新社认为，连香港民主运动最温和的一派都无人参与，象征民主反对派正在抵制 「爱国者治港」下的立法会选举。

在港府对反对派人士一连串的镇压之后，民主党的成员对于是否继续参与香港政治存在分歧。针对此事，香港特首林郑月娥曾表示，若政党不参政，就要质疑其存在价值，说政党不再进入政治体制「有点奇怪」。最后，虽然资深的天安门广场活动人士韩东方曾表示希望参选，但最后没有在党内获得提名。

此前，港府关押数十名反对派人士，并取消他们的竞选资格，但仍宣称香港政治依然多元。现在民主派缺席等于是打脸港府说法。

在北京2020年实施《香港国安法》后，香港的大多数主要民主党派要么已经解散，要么领导层遭到逮捕和起诉。

北京3月调整香港选举规定，只有被认为是「坚定的爱国者」才被允许参与政治，任何竞选公职的人都必须经过国安审查。新办法还进一步减少立法会直选席位，从一半减少到不到四分之一。其余的席位由通过审查的亲北京的委员会和特殊利益集团任命。

根据法新社，北京对任何质疑香港新选制的声音都很敏感，并警告将起诉任何敦促他人抵制投票的人。上个月，一位著名的北京顾问说，如果民主党拒绝推出候选人，可能会依据《香港国家安全法》遭到起诉。

（法新社等）

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