「爱国者」的立法会选举 专家：香港选举「人大化」

（德国之声中文网）来自香港的詹小姐（化名）记得，以往在星期日投票时，自己总是一大早就去投票站，投完再上教会。但面对12月19日这场香港政府推出「爱国者治港」原则後的第一场立法会选举，詹小姐显得有些犹豫。

「刚才在路上看到（候选人）拉票，心中真的觉得跟自己无关系，」詹小姐向德国之声表示，「成年可以投票後，从来没有如此想过。」

2019年年底的香港区议会选举，投票率高达71%，缔造香港选举史新猷。当时在英国念书的詹小姐再三确认行程，为的就是要赶在选举前回到香港。她说：「今年完全没有这种强烈的感觉了。」

确实，相较於过去几次选举，周末的香港立法会选举是一场相当不一样的选举。在《香港国安法》施行以及选举机制大幅修改的影响下，民主派人士难以通过候选资格的审查，以至於民主党丶公民党等香港传统民主派政党都没有派出候选人参选。

对香港政府而言，新制选举得以防堵「反中乱港」人士参选，让选举更加完善。但在许多香港人眼中，香港民主已在倒退。

选情低迷 投票率成焦点

在选制调整及民主派人士的缺席下，许多香港人和詹小姐一样，对此次选举意兴阑珊。根据香港民意研究所12月7日公布的民调指出，约51%表示会去投票，不会去投票的人约36%，投票意愿创下民调举行30年来的新低。同时也有近5成表示，地区直选候选名单中，没有他们想支持的人。

根据过去经验，实际投票率往往会比选前民调来得更低。以2016年同类型民调为例，当时有83%市民说会投票，但最终投票率仅有约58%。

对此，香港政府除了指出煽动他人不投票丶投废票皆是违法行为，并因此拘捕了10人以外，他们也祭出许多明显打算冲高投票率的措施，像是首次在选举日当天开放免费搭乘大众运输工具，以及在香港及大陆的边境设立票站，让人在大陆的香港选民能快速通关投票後返回大陆，无需进行隔离。

詹小姐也感受到了香港政府的催票力度。她说，政府过去大半年间一直在逼人使用『安心出行』（编按：港府为防堵疫情推出的记录市民足迹的应用软件），连没有智能手机的人也得用，但却规定进入票站无需使用安心出行。

「这让人感觉政府似乎很『绝望』，四处叫人要投票，」她说。

香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强向德国之声表示，「其实香港政府也知道这些举措可能不太有用，但因为中央在意投票率，所以他们什麽方式都得去做。」

12月6日，中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙公开表示，此届香港立法会选举对落实「爱国者治港」等具重要意义，并称投票一事反应了人们对「一国两制的坚定信心」。

蔡子强表示，夏宝龙此番发言让香港政府看到中央对投票率的重视，以至於提供免费交通丶设边境票站，就连许多官员都拍了宣传片，鼓励大众出来投票。

「其实像免费搭车这件事，投票站通常是不用坐车就可以到的。所以这些措施实际有多少功能我不太乐观，」蔡子强说，「但起码中央关心的事，我们（香港政府）就全力去做。这是最主要的讯息。」

香港选举「人大化」

蔡子强观察，这次选举另一项重点，则是香港选举的「人大化」。

「他们把中国人大跟政协的选举模式搬到了香港。他们强调的是候选人的代表性与不同的身份背景，这些是过去香港人不太关心的事情。」蔡子强说，过去的选举中，即便选出来的全是律师丶或全是中产阶级，香港民众一般不会太在意，因为他们注重的仅是选民投票的结果。

人大即为全国人民代表大会，政协则指中国人民政治协商会议。两者皆透过间接选举或协商推荐的方式，推派出包含不同省市丶领域及少数民族的委员。蔡子强认为，用不同背景及身份来强调议会的多元性，并透过这样的多元性来佐证议会的代表性，是这次香港立法会选举的重要特色。

夏宝龙曾解释，爱国者治港「绝不是要搞清一色」，亦不是「单声道」，而是要「搞五光十色」，「在候选人身分丶价值理念及社会制度的包容上体现多样性」。

然而，议员身份的多元，不一定会变成议会中的多元见解。随着民主派人士的缺席，分析也预期未来在香港立法会中，反对声音将会消失。

「国内的投票最重要其实是提名的过程，」蔡子强说，「选举投票本身不一定很重要。现在香港也一样，毕竟拿不到提名，也就没机会参选。」

立法会选举後：加速陆港融合

随着立法会透过「爱国者治港」原则选出「爱国」议员，有专家认为，这将使林郑月娥加速推动「融合」，让香港在政治上丶经济上及社会上，都能进一步向中国大陆靠拢。

新加坡国立大学东亚研究所研究员林大伟向德国之声表示，他预期港府会扩大执行爱国教育等计划，加快香港融入大陆社会的脚步，并促进香港与大湾区的经济结合。

「北京对香港有很具体的蓝图，」林大伟说，「他希望香港能成为世界上最大的离岸人民币贸易中心，专职金融与银行业务，与作为制造中心的广州丶科技创新中心的深圳互相配合。」

现阶段来说，林大伟认为林郑月娥将把重心放在民生问题上，解决长期的住房短缺及房价高涨等问题。而立法会缺乏反对声音的情况，也意味着，如「大屿明日愿景」这样具争议性的人工岛建设计划，很可能会持续被推进——反对者曾上街抗议此计划，质疑其高额造价最後仍将抬高房价，并担心破坏海洋生态。

「未来传统建制派在议会提出的议题，一定也是配合中央关心的政策方针，」蔡子强说，「过去他们要和民主派竞争，那可能还要去关心一些民众关心丶但中央不一定关心的事情，但现在就是去配合中央。」

詹小姐目前还没决定是否去投票，但她认同「投废票是表达异议的最後方式」的说法。她说，自己最担忧其实就是社会民生福利的议题会否因此变得更为「催谷（编按：粤语用词，指大力宣传）支持」而生，而非真正为民所想。

「（这场选举）感觉似做菜，」詹小姐说，「要好好跟着食谱一步一步来。」

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