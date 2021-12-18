“爱国者治港”下的首场立法会选举：投票率明显下降

（德国之声中文网）香港于周日（12月19日）举行立法会换届选举，这是港府推行港区《国安法》以及实施选举新制后的首次选举。正如外界预期，此次投票率低迷。香港选举事务处公布，截至晚上9点半，全港地方选区整体有130万9601人投票，累计投票率29.28%。与上届2016年立法会选举截至晚上9点半的累计投票率相比，下跌23.29个百分点。

相比于上一届选举，本届立法会议席总数由70席增加至90席，但地区直选的议席从占一半的35席下降至20席。功能界别则下降至30席，法律界等多个界别由之前的个人票改成团体票。其余40席则由1488人组成的选举委员会内部选出。角逐90个席位的153名候选人中，只有13人被认为属于非建制派。

香港特首：没为投票率订下目标

立法会选举前的民调已显示，此次投票率恐创30年来新低。香港各界使出浑身解数鼓励民众投票，包括首次在选举日当天开放免费搭乘大众运输工具，以及在香港及大陆的边境设立票站。除了随处可见的政府宣传片，多名港府高官也通过社媒平台鼓励市民投票。

投票当天香港时间傍晚，财政司司长陈茂波及公务员事务局局长聂德权分别再次在社交网站上呼吁市民投票。陈茂波在脸书上写道："为香港、为未来，你的一票，十分重要！"聂德权也催促道："未投票的市民请尽快投票！"。

此外，香港选管会在傍晚表示，多个票站因用了较多时间完成特定的开站程序，或者电子选民登记册网络连线不稳定，要延长投票时间。

香港特首林郑月娥在投票后强调并没有为投票率订下目标，而且她认为投票率受多种因素影响，如政治、社会、经济、当时的管治等，因此希望市民不要过分解读。政务司司长李家超则表示，仍然有力量尝试破坏选举成功举行，但政府有信心可完全防范。

中国媒体：选民踊跃投票

尽管实际投票率不尽人意，但是中国媒体的报道中民众的参与度却是另一番景象。官媒"央视新闻"周日当天采访香港选民报道称，各界选民踊跃参与，投票现场秩序井然，选民纷纷认为，新选举制度将为立法会带来新气象。

观看视频 03:43 新時代的新選舉：他們為何參選香港立法會？

"澎湃新闻"也指出，记者在香港走访多个投票站看到，选举进展顺利，票站运作顺畅，市民热情参与。新华社发表快评指出，在疫情严峻下，外部势力极力干扰破坏之时，香港各界人士踊跃投票，"香港选民对良政善治的迫切期待，是踊跃投票的推动力之一，体现广大民众对新一届立法会充满信心。"

人权组织：此次选举实为骗局

国际非政府人权组织"人权观察"在投票前发文批评此次选举实为骗局。该组织的中国部高级研究员王松莲在文章中指出。"这场选举将空有粉饰而不具备民主实质"，"在民主派候选人被禁止参选、遭监禁和被迫流亡海外后，立法会选举将首次没有真正竞争可言"。

选举前，香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强向德国之声分析，香港选举的"人大化"是这次选举的一项重点，"他们把中国人大跟政协的选举模式搬到了香港。他们强调的是候选人的代表性与不同的身份背景，这些是过去香港人不太关心的事情。"

立法会前议员：不参与投票，将破坏选举的合法性

美国《纽约时报》周六（12月18日）发表香港立法会前议员罗冠聪的评论文章。流亡海外的罗冠聪也注意到，"数周来，香港和中国政府官员都在敦促公众为本周末的立法会选举投票。但这并不是那种典型的自由和公平的选举：由于选举制度经过了改革，缺乏反对派有意义的参与（尤其是因为许多人身陷囹圄），这场选举只是走过场。"

罗冠聪解释道："中国政府希望这场选举看起来是成功的，因为北京需要香港的外表看起来更'民主'。如果香港公民不参与投票，将破坏这场选举的合法性。"他在文章结尾分析："我猜这次选举投票率会很低。但这并不是因为选民对政府感到满意，而是因为他们将拒绝协助中国政府以威权主义的方式重铸民主的企图。"

罗冠聪目前受到香港廉政公署的通缉。该公署周六宣布通缉五人，称其涉嫌煽惑他人立法会选举不投票或白投票，违反选举条例。曾参与民主派初选的张昆阳和三名前区议员李轩朗、李家伟及刘珈汶也是被通缉的对象。

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