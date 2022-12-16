"爱国者"导弹防御系统 - 久经沙场的防空利器

（德国之声中文网）爱国者导弹防御系统的历史相当悠久。早在六十年代，该系统就已研发完毕，但直到十年之后，才有了现在的样式和"爱国者"名号。八十年代，由雷达、指挥、监控及不同导弹拦截组件构成的爱国者导弹防御系统开始正式被美军采用。

"爱国者"由美国军工企业雷神公司生产制造。过去几十年来，该系统的技术也在不断提高完善。雷神公司表示，该系统的后续研发及改良工作至少会延续到2048年。

最新版的"爱国者"可以拦截战术导弹、巡航导弹、无人机、飞机以及"其它威胁"，至于其它"威胁"是什么，雷神公司拒绝透露细节。

覆盖范围及其缺点

俄罗斯在乌克兰战场投入的部分飞行类武器，属于"爱国者"可以防御的范畴。也正因为如此，基辅迫切希望得到爱国者系统。不过，对于俄罗斯也在使用的小型飞行器，如迷你无人机等，对爱国者同样也是一个难题。

一张图看懂“爱国者”系统

爱国者的雷达系统可以同时发现50个目标，并对其中5个目标实施同步打击。根据型号的不同，爱国者拦截导弹可以飞至两公里高度，并击中160公里外的目标。不过，为了拦截一枚敌方导弹，爱国者往往需要同时发射多枚拦截导弹，因此该系统的运营成本极高。美国智库国际战略中心提供的数据显示，操控一套爱国者导弹防御系统，大约需要九十名士兵。

爱国者拦截导弹发射瞬间

中东实战 毁誉参半

爱国者被首次投入实战，是在1991年为解放科威特而发起的"沙漠风暴"行动期间，目的是拦截伊拉克的飞毛腿导弹。当时美方及雷神公司的代表，对这款导弹防御系统的功效赞不绝口。不过，后来开展的独立调查也指出，爱国者导弹防御系统的功效有被刻意夸大之嫌。

尽管被置于爱国者导弹防御系统的保护伞下，沙特阿拉伯境内一处美军军营仍被飞毛腿导弹击中，造成28名美军士兵丧生，这无疑是爱国者导弹防御系统最惨痛的一次失败经历。不过，此后该系统进行了改进，并在2003年的伊拉克战争中再次被投入使用。

1991年伊拉克战争期间，爱国者拦截导弹在沙特首都利雅得发射升空。

拦截无人机往往是"赔本买卖"

对于爱国者导弹防御系统来说，保持对敌方的技术优势并不是最大的挑战，而真正的挑战在于其高昂的运营成本。据报道，波兰首次购置爱国者系统共花费了46亿美元，相当于该国2023年军费预算的四分之一强。

美国兰德公司提供的数据显示，进行一次拦截试验大约要花费一亿美元。而相比之下，爱国者在乌克兰需要拦截的目标，比如无人机，其造价却只是爱国者拦截导弹的一个零头。今年十月，北约盟友达成共识，今后各国要共同承担购置爱国者等防空系统的费用。

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