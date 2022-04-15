 “爱国侨领”梁成运被中国以间谍罪判处无期徒刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2023

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“爱国侨领”梁成运被中国以间谍罪判处无期徒刑

中国苏州市中级人民法院5月15日以间谍罪判处78岁的美国及香港公民梁成运无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人财产50万元人民币。梁成运是美国德州和统会主席，被称为“爱国侨领”。

Symbolbild China Spionage

（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，苏州市中级人民法院5月15日一审公开宣判，认定梁成运（英文名为JOHN SHING-WAN LEUNG）犯间谍罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币五十万元。

官方通报指，梁成运1945年5月1日出生，因涉嫌从事间谍活动，2021年4月15日被江苏省苏州市国家安全局采取强制措施。通报列出了梁成运香港永久居民身份证号码丶港澳居民来往内地通行证号码和美国护照号码。

通报没有透露梁成运的有关罪证。中国当局和国家媒体此前也没有披露任何有关梁振英被拘留或导致其被定罪的法庭程序的信息。在中国，涉及国家安全的案件通常是进行闭门审理。

美国驻北京大使馆5月15日表示，已注意到有关梁成运被判刑的报道。"国务院没有比海外美国公民的安全和保障更优先的事项。出于对隐私的考虑，我们没有进一步的评论"，美国大使馆的发言人在给CNN的一份声明中说。

支持港区国安法、反台独的"爱国侨领"

公开资料显示，梁成运1945年5月1日出生于香港，16岁赴英国受教育，后到美国纽约联合国总部担任公务员，离职后在美国从商，分别于1985年和1997年创立俄克拉荷马市-广州市友好协会与梁氏文化交流基金会并一直担任主席。他还同时担任美国俄克拉荷马东南州立大学文化交流事务主管等职，曾多次邀请和安排美国地方政府主管经贸的官员和外国商人到中国考察、投资，进行合作，1999年后着重策划组织中美文化交流的活动，先后安排了美国著名音乐学府的艺术家以及大学校长、教授等到中国讲学和交流演出。并邀请安排中国艺术家、艺术团到美国访问交流。

梁成运还是美国德州美中友好促进会会长、德州中国和平统一促进会主席。2020年《港区国安法》实施后，德州中国和平统一促进会发表声明，坚决拥护和支持香港落实《港区国安法》，要"惩治极少数严重危害国家安全的犯罪分子，给香港发挥定海神针的作用。"梁成运也曾公开表示"反对台独"。和统会是中共统战部属下组织，在美国22处地方有分会。

梁成运曾与多位中共高层及政界名人同场合影。网上流传着梁成运和中国前国务委员、前外交部长杨洁篪在人民大会堂的合影。梁成运在2011年曾获前往美国进行国事访问的前国家主席胡锦涛接见。

根据德州休士顿中文媒体《世界名人网》，梁成运被称为"爱国侨领"。

间谍罪与人质外交

CNN在报道中指出，对梁成运的判决正值北京和华盛顿之间的关系处于半个世纪以来的最低点之时，双方在贸易、技术、地缘政治和军事优势方面的竞争加剧。美军在2月4日击落一个中国疑似间谍气球之后，双方关系更加紧张。

  • Der chinesische Ballon wird von einem Kampfflugzeug abgeschossen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    击落

    中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

  • Marineschiffe kreuzen im Absturzgebiet vor der US-Ostküste

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    搜寻

    被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

  • Mitglieder einer Einheit für Kampfmittelbeseitigung bei der Bergung eines Ballon-Trümmerteils aus dem Meer.

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    打捞

    看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

  • Ein Teil der Ballonhülle wird aus dem Meer gezogen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    残骸

    由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

  • US Navy Soldaten operieren mit Spezialgerät bei der Bergungsoperation

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    工具

    美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

  • USA | Abgeschossener Chinesischer Überwachungsballon wird durch US Marine geborgen

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    寻获

    美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

  • Titel chinesischer Zeitungen in Los Angeles zum Ballonabschuss

    “气球”事件加剧美中两国紧张关系

    升级

    美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。

    作者: Florian Meyer


本月上旬，美国波士顿地区的"中国和平统一促进会"共同会长梁利堂(Litang Liang)，涉嫌非法担任外国政府代理人、监控当地反对中国政府的人士并向北京提供这些异见人士的照片和信息等被美国联邦当局逮捕起诉，5月11日出庭。《波士顿先驱报》说，1959年出生的梁利堂被联邦当局认为是"中国政府间谍"。

2021年，中国丹东市中级人民法院以为境外刺探、非法提供国家秘密罪判处2018年底被捕的加拿大商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）有期徒刑11年。与斯帕弗同期被捕的另一名加拿大人、前外交官康明凯也受到类似间谍罪名的指控。2021年9月24日，随着因欺诈罪被美国政府指控及通缉的华为首席财务官孟晚舟在加拿大重获自由，康明凯和迈克尔也被中国以取保候审名义释放，乘机回到加拿大。美国议员质疑这是中国"人质外交"的胜利。

今年3月，中国以涉间谍活动逮捕了日本制药公司安斯泰来（Astellas Pharma）的一名日本员工。据日本共同社报道，自2015年以来，除该案外，至少已有16名日本人因涉嫌从事间谍活动在中国被拘留。今年2月，一名50多岁的日本男子因间谍罪在中国被判处12年监禁。

今年4月底，中国全国人大常委会通过了修订版《反间谍法》，将"投靠间谍组织及其代理人"、"针对国家机关、涉密单位或者关键信息基础设施等网络攻击等行为"明确为间谍行为，自今年7月1日起开始实施。

（综合报道）

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