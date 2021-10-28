爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国

国民党副主席夏立言率团二次访问大陆

今年2月8日至17日台湾国民党副主席夏立言率团访问中国大陆。在北京停留期间，他与新上任的国台办主任宋涛以及当时仍是“准全国政协主席”的王沪宁举行了会面。香港媒体香港01发表的观察评论文章指出，夏立言近半年内两度访陆，“获见中共官员层级从副部级一下拉升至正国级，背后的意义恐不容小觑。……北京接待夏立言意欲透露的对台讯息，说明了此乃中共对台下一波行动的开端，中央或已定调将扩大规模与台湾各界精英交流沟通，甚至是‘开展广泛深入协商’”。