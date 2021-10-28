爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国

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2020年年初新冠疫情爆发之后，台海两岸关系持续冰冻恶化。去年8月，时任美国众议院议长的佩洛西访问台湾之后，两岸关系更是跌入谷底且一度“兵危战凶”，官方的沟通与交流几近停摆。国民党的一些代表性人物过去几年间先后访问中国大陆，但他们往往被民进党抨击为“中国统战的‘棋子’”。
台湾前总统马英九将于3月27日至4月7日前往中国大陆祭祖。总统府20日表示，已于当日收到马英九的出访申报，期盼“马英九作为前任国家元首，此行能向对岸及世界展现符合国家利益与国民情感的作为，展现台湾民主自由的价值与两岸交流对等尊严的立场”。民进党方面批评马英九以祭祖之名赴中，“但相关行程都配合中国统战，这样的规划安排显然没有从国家及国民的立场思考，台湾民众也无法接受中华民国卸任元首成为中共促统下的一枚棋子”。
台湾风传媒引述匿名消息称，马英九此行主要是前往湖南祭祖，并不会前往北京，也未安排与中共总书记习近平进行“马习二会”，政治效应可望大幅降低。但马英九成为自中华民国政府迁台74年以来，首位访问大陆的台湾卸任元首，“就两岸关系而言，仍具莫大的历史意义”。2015年11月7日，海峡两岸最高领导人习近平和马英九在新加坡举行会面。这是海峡两岸自1949年政治分立以来，双方最高领导人的首次会晤。会中主要就和平的两岸关系交换意见，双方没有签署协议或发布共同声明。
台湾《联合报》20日的报道引述北京消息人士指出，中共中央对台工作领导小组副组长、全国政协主席王沪宁可能在上海与马英九会面，国台办主任宋涛则预计在南京与马英九会面。按上次国民党副主席夏立言访问模式，马英九此次到访的大陆各省市，当地中共“一把手”即省市委书记都将出面会见并宴请。尽管不会与中共总书记习近平会面，但王沪宁、宋涛则可能分别在上海及南京与马英九会面。
3月16日，台湾陆委会副主委梁文杰宣布，3月25日起凡是台湾人及陆配皆可搭乘小三通及中转航班，金厦航线每日1班调整为最多6班，金泉航线每周2班调整为3班；马祖2条航线，由每周最多4班调整为14班。但如果陆籍人士所持证件为“金马澎入出境许可证”，依据现有相关规定，仍不能中转台湾。2020年2月10日起，为因应新冠疫情，台湾实施小三通“暂停措施”。
今年2月8日至17日台湾国民党副主席夏立言率团访问中国大陆。在北京停留期间，他与新上任的国台办主任宋涛以及当时仍是“准全国政协主席”的王沪宁举行了会面。香港媒体香港01发表的观察评论文章指出，夏立言近半年内两度访陆，“获见中共官员层级从副部级一下拉升至正国级，背后的意义恐不容小觑。……北京接待夏立言意欲透露的对台讯息，说明了此乃中共对台下一波行动的开端，中央或已定调将扩大规模与台湾各界精英交流沟通，甚至是‘开展广泛深入协商’”。
去年8月2日美国众议院议长佩洛西在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从4日12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中4枚飞越台湾本岛上空。去年全年中国总共派遣了1727架次军机进入台湾的防空识别区（ADIZ），数量近乎于2021年的两倍。而且在佩洛西访台之后，解放军军机不断飞越海峡中线。
去年解放军围台军演结束不久，国民党副主席夏立言不顾台湾党内外劝阻，率团前往中国大陆访问。国民党新闻稿提到，夏立言与张志军两人就中国军演、农产品检验检疫问题、ECFA早收清单、两岸增加航点（恢复小三通）以及台商权益与投资保障等议题进行沟通。夏立言声称，已向中方反映台湾民众对于中国军方在台湾周边海域连日军演感到不满与忧虑。台湾总统蔡英文在民进党中执会表示，国民党在这个时刻，仍执意前往中国，令人民失望；国民党的做法，更是向国际社会传递错误的信息。
2022年2月，国民党前主席洪秀柱前往北京出席北京冬奥会开幕式，并与时任中国全国政协主席的汪洋举行会谈。汪洋在会谈时称“两岸统一的历史大势任何势力都阻挡不了”，洪秀柱则说要在“反独促统”的目标上，加速推动“两岸和平统一大业”。民进党批评洪秀柱沦为中国统战的“棋子”，国民党立委则批评民进党作为执政党却没打算与中国接触往来，改善紧绷的关系。
2020年9月，国民党原本打算派出前立法院长王金平担任代表团团长出席在厦门举办的第十二届“海峡论坛”。但由于论坛举办前数日，中国大陆央视在社交媒体的“央视频” 报道王金平将代表国民党参加海峡论坛的消息时，打出“台海兵凶战危，这人前来求和”的标题，引起台湾朝野一致不满。国民党宣布取消以政党形式参加海峡论坛，同时表示，在这样的气氛下国民党还出团，可能会引起两岸民意的冲撞。
台灣前總統馬英九訪中在即，中國國台辦表示歡迎，並稱願提供必要協助；馬英九基金會執行長則說，此行未有太多政治性，行程安排「客隨主便」。專家如何看待此行動機？
马英九办公室表示，这位台湾前总统将在本月前往中国多地。这是1949年以来，台湾前任或现任领导人首次访问大陆。台媒报道称，马英九此行是去大陆祭祖，没有安排与中国领导人习近平会面。
台灣前總統馬英九宣佈將在3月底至4月初前往中國湖南祭拜祖先,正式成行的話,他將是第一位訪中的卸任中華民國總統。行程曝光爭議不斷，有哪些令人覺得可疑之處？
台灣的二二八紀念日從1997年成爲「國定假日」之後，不再是隱晦的話題，而是官方主辦的正式紀念活動，但是這次活動會因蔣萬安擔任台北市長，而跟以前很不一樣。
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